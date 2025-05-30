Grup Yorum’a sansür: YouTube’un ardından Spotify’da da erişim engeli

Grup Yorum’un YouTube’daki 454 videosunun “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellenmesinin ardından, şimdi de Spotify’daki şarkı ve albümlerine ulaşılamadığı bildirildi.

Kullanıcılar, Grup Yorum’un Spotify sayfasına girmeye çalıştıklarında “Bir şeyler ters gitti, sayfayı yeniden yüklemeyi dene” uyarısıyla karşılaşıyor.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin dünkü açıklamasına göre, Grup Yorum’un 2006-2024 yılları arasında YouTube’da 56 farklı kanalda yayınlanan ve toplamda 205 milyon kez izlenen en az 454 videosu, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellenmişti.

Bugün ise kullanıcılar, Grup Yorum’un Spotify’daki albümlerine ve şarkılarına ulaşamadıklarını, sanatçının sayfasında “Bir şeyler ters gitti, sayfayı yeniden yüklemeyi dene” uyarısı çıktığını bildirdi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, durum sosyal medyada geniş yankı buldu.

Grup Yorum’a yönelik bu dijital erişim engelleri, ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, kullanıcılar sosyal medya üzerinden sansüre karşı tepki göstermeye devam ediyor.