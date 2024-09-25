GS, Avrupa'daki ilk rakibi PAOK ile karşı karşıya

Haber Merkezi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları bugün ve yarın oynanacak. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi PAOK'u bugün saat 22.00'de RAMS Park'ta konuk edecek.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada kırmızı kartla oyun dışında kalan Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için kadroda yer almayacak. Sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek. Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için oynamayacak.

Fenerbahçe ise yarın saat 19.45'te Ülker Stadı'nda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek. Mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

Beşiktaş da aynı gün 22.00'de Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Ajax takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşmayı İngiliz John Brooks yönetecek.