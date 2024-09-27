GSS borcu değil, işsizlik vergisi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca yurttaşa işsizlik dönemlerine ait prim borçları için mesaj göndererek ödemeleri talep etmeyi sürdürüyor. Yurttaşlar, sosyal medya hesaplarından, faiz işletilerek katlanan borçlara tepki gösterdi.

SGK yaklaşık 9,4 milyon kişiye işsizlik dönemine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için mesaj gönderip, ödeme talep etti. Kısa süre içerisinde borçların ödenmemesi halinde yasal takip başlatılacağı belirtilen uyarıda, mevcut borç durumunun e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği hatırlatıldı. Birçok yurttaş cep telefonlarına gelen mesaj ile borçlarının farkına vardı. Oluşan tepkinin ardından SGK’den yapılan ikinci açıklamada, yurttaşların gelir testine başvurarak GSS kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceğini bildirdi.

Mersin’de yaşayan 26 yaşındaki Murat Polat isimli yurttaş hiçbir geliri olmamasına rağmen kendisine, 24 bin 603 lira tutarında çıkan GSS borcuna isyan etti. Bu borcu ödemeyi reddettiğini söyleyen Polat, “Resmen GSS değil, işsizlik vergisi. Bu devletin bize bir hediyesi. Başkalarından alamadıklarını bizden almaya çalışıyorlar. Zaten bıkmış ve ümitsiz bir gençlik var. Zaten işsiz olduğumuz için bu kadar birikmiş bu para” diyerek tepki gösterdi. Gelir testine gittiğini belirten Polat, babasının üzerine memleketlerinde bir arsa olması gerekçesiyle borcunun silinmediğini ifade etti.

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GSS NEDİR?

1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle GSS prim ödeme zorunluluğu getirildi. Genel Sağlık Sigortası’nda bireyler, çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. İşçi olanların borcu işveren tarafından karşılanırken işsiz olan kişilerin borçlarının şahıs tarafından ödenmesi gerekiyor. Sosyal güvenlik kapsamında olmayanlar, sigortalı işte çalışmayanlar, 18 yaşından sonra eğitime devam edemeyenler, üniversite mezunu olup da çalışmayanlar GSS kapsamında bulunuyor. Bu kişilerin ödemesi gereken tutar brüt asgari ücretin yüzde 3’ü kadar. 2024 yılı için bu tutar aylık 600, yıllık da 7 bin 200 lira.