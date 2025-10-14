GSS borcu ilaca erişimi engelliyor

Ülkede 9 milyondan fazla kişinin GSS prim borcu olduğu tahmin ediliyor. GSS primi devlet tarafından ödenen kişi sayısının da 5 milyon 826 binlerde olduğu belirtiliyor. Prim borcu olanlar kamu sağlık kuruluşlarına başvurabilse de kendilerine reçete edilen ilaçları temin edemiyor. Bu durum hastaların tedavileri önünde engel.

CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, milyonlarca yurttaşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedeniyle yaşadığı ilaç erişim sorunu yaşadığını belirterek ‘‘İlaçlara erişemeyen hastaların sağkalım süreleri kısalmakta, sağlık hakları ihlal edilmektedir’’ dedi.

BAKANLIK ÇÖZÜM ÜRETMİYOR

Cumhurbaşkanlığı kararıyla GSS prim borcu olanların kamu sağlık kuruluşlarına başvurabilse de kendilerine reçete edilen ilaçları temin edemediğini anımsatan Pala, ‘‘Bu durum özellikle çok ilaca dirençli verem gibi ciddi hastalıklarla mücadele sürecinde HIV pozitifliği olan hastalarda hayati risk yaratmaktadır. Hem enfeksiyon hastalıklarında hem de kronik hastalıklarda hastalara kesintisiz olarak ilaç sağlanması, tedavinin başarısı açısından yaşamsaldır. İlaçlara erişemeyen hastaların sağkalım süreleri kısalmakta, sağlık hakları ihlal edilmektedir” diye konuştu.

Pala, son yıllarda GSS prim borcu olan yurttaş sayısının arttığının tahmin edildiğini ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu konudaki soru önergelerine yanıt veremediğini anımsattı. Bakan Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle 8 Ekim 2024 tarihinde TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi veren Pala, on ay sonra, 27 Ağustos 2025 tarihinde yalnızca mevzuatı anımsatan bir yanıt verilebildiğini anlattı. Pala, sağlığın temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Prim borcu nedeniyle hastaların tedavilerine erişememesi kabul edilemez. Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla geçici olarak sağlanan kamu sağlık kuruluşlarına başvurabilme kararı, hastaların ilaca erişimini kapsamıyor; bu durum ivedi olarak düzeltilmeli. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kalıcı ve sağlık hakkı odaklı bir çözüm geliştirmesi zorunludur. Sağlık sisteminin hiçbir hastanın sağlık hizmetlerine, ilaca ve tedaviye erişiminde prim borcu veya geri ödeme engeline takılmadığı, şeffaf, hesap verebilir ve sağlık hakkını odağına alan bir sistem olması gerekir.”

Pala, Sağlıkta Dönüşüm Programı olarak bilinen mevcut sağlık sisteminin, GSS ile sağlanan finansman yapısının yurttaşların sağlık gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kaldığını dile getirdi ve yeni bir sağlık sistemine duyulan ihtiyacı yineledi.