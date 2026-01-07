GSS prim borcu olanlar için "sağlık hizmeti" süresi uzatıldı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan milyonlarca yurttaşın sağlık hizmetlerinden faydalanmasının önü tekrar açıldı.

BAĞ-KUR ve GSS prim borcu bulunanlar, devlet ve üniversite hastanelerinden 1 sene daha yararlanabilecek.

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla düzenleme 31 Aralık 2026’ya kadar geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı kararıyla 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ilgili 77'nci maddesinde yer alan tarih 31 Aralık 2026 şeklinde güncellendi.

Böylece, 31 Aralık 2025 tarihinde sona ermesi öngörülen BAĞ-KUR ve GSS prim borçlularının devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmetine erişimini düzenleyen uygulamanın süresi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Yeni bir düzenleme yapılmadığı için 1 Ocak itibarıyla GSS prim borcu olan yaklaşık 10 milyon yurttaş için devletin hastane kapıları kapanmıştı.

GEÇEN YIL SINIRLANDIRILMIŞTI

Geçen yılki düzenlemeyle borcu olanlara sınırlı muayene hakkı tanınmış, ilaçlar ise ücretli olmuştu. 11. Yargı Paketi'nin kabul edilmesiyle 1 Ocak 2016 öncesine ait olan GSS borçları silinmişti. Ancak 1 Ocak 2016 sonrasında borçlanan kişiler için uygulama devam edecek.