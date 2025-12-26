GSS Primi Ne Kadar? 2026 Yılı Güncel GSS Primleri

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından biri olan Genel Sağlık Sigortası (GSS), herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlar. Bu nedenle her yıl “GSS primi ne kadar?”, “2026 GSS primi kaç TL?” ve “GSS primi nasıl hesaplanır?” soruları yoğun şekilde araştırılmaktadır. 2026 yılı için belirlenen tutarlarla birlikte GSS primleri resmen netleşti. İşte 2026 yılı güncel GSS primi tutarları ve merak edilen tüm detaylar…

2026 GSS PRİMİ NE KADAR OLDU?

2026 yılı itibarıyla Genel Sağlık Sigortası kapsamında ödenecek prim tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Aylık GSS Primi: 1.981,78 TL

1.981,78 TL Yıllık GSS Primi: 23.781,30 TL

Bu rakamlar, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve kendi adına sağlık sigortası primi ödemesi gereken kişiler için geçerli güncel GSS prim tutarlarıdır.

GSS PRİMİ NASIL HESAPLANIR?

GSS primi hesaplaması belirlenen yasal oranlar ve asgari ücret üzerinden yapılır. 2026 yılı için hesaplanan güncel rakamlara göre aylık ödeme tutarı 1.981,78 TL olurken, yıllık toplam ödeme tutarı 23.781,30 TL olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda;

Aylık ödeme yapanlar her ay 1.981,78 TL yatırır

Yıllık toplu ödeme yapmak isteyenler 23.781,30 TL öder

2026 GSS PRİMİ ÖDEME TABLOSU

Aşağıdaki tabloda 2026 yılı için belirlenen GSS primi ödeme tutarları yer almaktadır:

Ödeme Dönemi GSS Prim Tutarı Aylık GSS Primi 1.981,78 TL Yıllık GSS Primi 23.781,30 TL

2026 GSS primi ne kadar?

2026 yılı için aylık GSS primi 1.981,78 TL, yıllık GSS primi ise 23.781,30 TL olarak belirlenmiştir.

GSS primini kimler öder?

Sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir işte çalışmayan ve sağlık sigortası bulunmayan kişiler GSS primi öder.

GSS primini ödemeyenlerin durumu ne olur?

GSS primleri ödenmediğinde borç birikir ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı kısıtlanabilir.

GSS primi yıllık mı ödenir, aylık mı?

GSS primleri aylık olarak ödenir ancak isteyen kişiler yıllık toplu ödeme de yapabilir.

2026 GSS primi ile birlikte sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için ödemesi gereken tutarlar netleşmiş oldu. Aylık 1.981,78 TL ve yıllık 23.781,30 TL olarak belirlenen GSS primleri, sağlık güvencesinin devamı için büyük önem taşıyor. Düzenli ödeme yapmak, hem sağlık hizmetlerinden sorunsuz yararlanmayı hem de borç birikmesini engellemeyi sağlıyor.