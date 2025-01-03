GSS primleri ne kadar oldu? 2025 yeni GSS prim tutarı kaç TL oldu

Asgari ücrette yaşanan Ocak zamannın ardından pek çok kalemde değişikliğe gidildi. Bunlardan biri de 1 Ocak 2012 yılından itibaren zorunlu olarak geçtiği Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde yaşandı. Yurttaşlar asgari ücretin değişmesiyle birlikte GSS primleri ne kadar oldu sorusunu gündeme getirdi. Peki, ülke genelinde herkesin sağlık hizmetinden faydalanmasını sağlamak adına kurulan 2025 yeni GSS prim tutarı kaç tl oldu? İşte detaylar...

GSS PRİMLERİ NE KADAR OLDU?

Güncel tutarı 600,80 lira olan GSS primleri asgari ücretin yüzde 30 net artışla 22 bin 104 lira yükselmesiyle birlikte 781,04 liraya yükselmiş oldu.

GSS NEDİR?

Tüm yurttaşların sağlık hizmetinden faydalanmasını sağlamak adına kurulan hizmetin adı Genel Sağlık Sigortası (GSS)'dir. Genel Sağlık Sigortası (GSS) yurttaşların ekonomik durumuna ve sigorta durumuna bakılmaksızın sağlanır. 1 Ocak 2012 yılından itibaren herkes zorunlu olarak GSS kapsamına geçti.