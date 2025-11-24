GSS'ye 1 ayda iki zam: 1 Ocak 2026'da ne kadar olacak?

Genel sağlık sigortası (GSS) prim tutarı, 21 Kasım’da brüt asgari ücretin yüzde 3’ünden yüzde 6'sına yükseltildi. Böylece prim tutarı, 780 TL'den 1560 TL'ye yükseldi. Bu tutar, 1 Aralık’tan itibaren geçerli olacak.

Yeni yıldan itibaren de asgari ücretin artırılmasıyla GSS primine tekrar zam gelecek. Peki, 2026’daki artışla birlikte GSS ne kadar olacak?

YÜZDE 160 ARTIŞ

Brüt asgari ücret şu anda 26 bin 5,5 TL. Yeni GSS prim tutarı yüzde yüz artışla 1 Aralık itibarıyla 1.560 TL’ye yükseltildi.

Tutar, asgari ücret üzerinden hesaplandığı için 1 Ocak’ta yeniden artış gelecek. Asgari ücrete yüzde 25 zam prim 1.950 TL’ye, yüzde 30 zam gelirse 2 bin 28 TL’ye yükselecek. Yani asgari ücret yüzde 25 artarsa GSS prim borcu yüzde 150, yüzde 30 artarsa da yüzde 160 artmış olacak.

GSS KİMLERİ KAPSIYOR

Genel Sağlık Sigortası; Türkiye’de ikamet eden kişilerden, geliri belirli bir seviyenin üzerinde olanlardan, isteğe bağlı sigortalılardan ve öğrenci–çocuk statüsünde bulunan belirli gruplardan oluşan geniş bir kesimi kapsıyor.

Ayrıca çeşitli kanunlara göre aylık alanlar, koruma altında bulunan çocuklar, yabancı uyruklu olup başka bir ülkede sağlık güvencesi bulunmayanlar ile işsizlik veya kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar da GSS kapsamına dahil.

Hali hazırda GSS borcu olan kişi sayısı ise yaklaşık 8 milyon. Bunların içinde 2 milyonu aşkın kişi borcu kendisi ödüyor. Kalanı ise devlet tarafından ödeniyor.