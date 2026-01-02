GSS’de kritik tarih aşıldı: Milyonlara devlet hastanesinde tedavi kapısı kapandı

1 Ocak 2026 itibarıyla Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan milyonlar için devletin hastane kapıları kapandı.

Geçmiş yıllarda Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla SGK’ye borcu olanlara da tedavi hakkı tanınıyordu. Ancak bu yıl henüz bu yönde bir karar yayımlanmadı. Böylece borcu olanlara kamu hastanelerinde tedavi dönemi kapandı.

GEÇEN YIL SINIRLANMIŞTI

Geçen yılki düzenlemeyle sınırlı muayene hakkı tanınmış, ilaçlar ise ücretli olmuştu. Bu yıl hem muayene hem de ilaç hakkı ortadan kalktı.

Eğer bu yönde bir değişiklik yapılmazsa borçla ayakta durmaya çalışan küçük esnaf ile yüz binlerce GSS borçlu yurttaşın ücretsiz sağlık hakkı ortadan kalkacak.

Üstelik mesele yalnızca borçluyu da ilgilendirmiyor. Borçlu üzerinden sağlık güvencesinden faydalanan eşi ya da çocuğu da devlet hastanelerinden faydalanamayacak.

UYGULAMANIN İŞLEYİŞİ

Bağ Kur’lular ve gelir testi sonucu prim ödemekle yükümlü GSS’liler için sağlık hizmetinden yararlanabilmede, başvuru tarihinde 60 günden fazla prim borcu bulunmaması şartı aranıyor. Tecil ve taksitlendirmesi devam edenler bu şartın istisnası olarak belirtiliyor. Acil servisteki muayeneler de bu işlemin dışında tutuluyor.