GTA 6 2. fragman yayınlandı: GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 PC ve konsol yayın tarihi

GTA 6 ne zaman çıkacak sorusu yanıt buluyor. Yayınlanan ikinci fragmanla birlikte GTA 6’nın konsol sürümünün 2025’te çıkacağı duyurulurken, PC kullanıcıları için ise kesin bir tarih açıklanmadı. GTA 6’nın fragmanı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

GTA 6 2. FRAGMAN YAYINLANDI

Rockstar Games, merakla beklenen Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyununun ikinci fragmanını 6 Mayıs 2025 tarihinde yayınladı. Fragman, oyunun hikayesi ve atmosferi hakkında daha fazla bilgi sunarken, çıkış tarihiyle ilgili önemli bir güncellemeyi de beraberinde getirdi.

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ

Rockstar Games, GTA 6'nın çıkış tarihini 26 Mayıs 2026 olarak duyurdu. Bu tarih, daha önce planlanan 2025 sonbahar döneminden bir ertelemeyi işaret ediyor. Şirket, erteleme kararını oyunun kalitesini artırmak ve oyunculara en iyi deneyimi sunmak amacıyla aldığını belirtti.

PC SÜRÜMÜ NE ZAMAN GELECEK?

GTA 6'nın PC sürümü için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak, önceki Rockstar oyunlarında olduğu gibi, konsol sürümünden sonra PC versiyonunun gelmesi bekleniyor. Tahminler, PC sürümünün 2027 veya 2028 yıllarında piyasaya sürülebileceği yönünde.