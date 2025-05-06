GTA 6 2. fragman yayınlandı: GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 PC ve konsol yayın tarihi
Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinin merakla beklenen yeni oyunu GTA 6'nın 2. fragmanını resmi olarak yayınladı. GTA 6’nın çıkış tarihi ile ilgili detaylar da netleşmeye başlarken, PC ve konsol oyuncuları için yayın tarihi büyük heyecan yarattı.
GTA 6 ne zaman çıkacak sorusu yanıt buluyor. Yayınlanan ikinci fragmanla birlikte GTA 6’nın konsol sürümünün 2025’te çıkacağı duyurulurken, PC kullanıcıları için ise kesin bir tarih açıklanmadı. GTA 6’nın fragmanı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.
GTA 6 2. FRAGMAN YAYINLANDI
Rockstar Games, merakla beklenen Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyununun ikinci fragmanını 6 Mayıs 2025 tarihinde yayınladı. Fragman, oyunun hikayesi ve atmosferi hakkında daha fazla bilgi sunarken, çıkış tarihiyle ilgili önemli bir güncellemeyi de beraberinde getirdi.
GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ
Rockstar Games, GTA 6'nın çıkış tarihini 26 Mayıs 2026 olarak duyurdu. Bu tarih, daha önce planlanan 2025 sonbahar döneminden bir ertelemeyi işaret ediyor. Şirket, erteleme kararını oyunun kalitesini artırmak ve oyunculara en iyi deneyimi sunmak amacıyla aldığını belirtti.
PC SÜRÜMÜ NE ZAMAN GELECEK?
GTA 6'nın PC sürümü için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak, önceki Rockstar oyunlarında olduğu gibi, konsol sürümünden sonra PC versiyonunun gelmesi bekleniyor. Tahminler, PC sürümünün 2027 veya 2028 yıllarında piyasaya sürülebileceği yönünde.