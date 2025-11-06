GTİP nedir, nasıl sorgulanır? | Yurt dışı alışverişlerde 6’lı GTİP bilgisi aranacak

Yurt dışından verilen siparişlerde yeni dönem başlıyor. Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemleri Tebliği’nde yapılan değişiklikle, artık posta yoluyla gelen eşyaların beyanında 6’lı GTİP bilgisi zorunlu hale getirildi. Peki GTİP nedir, 6’lı GTİP kodu nasıl öğrenilir ve GTİP sorgulama işlemleri nasıl yapılır? İşte, e-ticaret yapanlar ve bireysel ithalat gerçekleştirenler için yeni düzenlemenin detayları...

GTİP NEDİR?

GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu), bir ürünün dış ticaret sistemindeki yerini belirleyen 12 basamaklı sayısal koddur. Bu kod, ürünlerin gümrükte doğru sınıflandırılması, vergi oranlarının belirlenmesi ve ticaret istatistiklerinin oluşturulması için kullanılır.

GTİP, İngilizce’de Harmonized System Code (HS Code) olarak bilinir ve Dünya Gümrük Örgütü tarafından geliştirilen Armonize Sistem Nomanklatürü temel alınarak oluşturulmuştur. Türkiye, bu sistemi 1 Ocak 1989 tarihinden itibaren uygulamaya başlamıştır.

GTİP Kodunun Basamakları

Basamak Sayısı Açıklama 2 Basamak Fasıl Numarası 4 Basamak Pozisyon Numarası 6 Basamak Alt Pozisyon Numarası (Armonize Sistem Kodu) 8 Basamak AB Kombine Nomanklatür Kodu 10 Basamak Milli Alt Açılım Kodu 12 Basamak İstatistiki Açılım

6’LI GTİP (TARİFE ALT POZİSYONU) NEDİR?

Yeni düzenleme kapsamında artık posta ve hızlı kargo yoluyla gelen tüm eşyalar için 6’lı GTİP kodu beyan edilmesi zorunlu hale geldi. Bu altılı sistem, ürünlerin “tarife alt pozisyonunu” ifade eder ve Armonize Sisteme göre oluşturulmuş global bir sınıflandırmadır.

6 basamaklı GTİP kodu, eşyanın ticari adından ziyade yapısı ve işlevine göre belirlenir. Örneğin, ticari adı “bilgisayar” olan bir ürün GTİP sisteminde “otomatik bilgi işlem makinesi” olarak sınıflandırılabilir. Bu yaklaşım, dünya genelinde standart bir gümrük sistemi oluşturmayı amaçlar.

YURT DIŞI ALIŞVERİŞLERDE 6’LI GTİP ZORUNLULUĞU

Yeni düzenleme ile birlikte, 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye’ye posta yoluyla gelen tüm ürünlerin beyanlarında 6’lı GTİP kodu bulunmak zorunda olacak.