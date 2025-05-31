GTÜ öğrencilerinden işçi grevlerine destek: "İşçilerin sesi kampüslerimizde yankılanacak"

Kocaeli'de, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencileri, düşük zam dayatmasına karşı greve çıkan Portakal Plastik işçilerine destek ziyaretinde bulunarak "Kampüsler ile işçiler arasına duvar örülmesine izin vermeyeceğiz. İşçilerin sesi kampüslerimizde yankılanacak" dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Gebze’deki sanayi kuruluşlarında çalışan işçilerin sürdürdüğü grevlere destek veren öğrenciler, bölgenin bir işçi kenti olduğuna vurgu yaparak gençliğin işçi mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti.

İşçilerin ücret, iş güvenliği ve sendikal haklar konusundaki taleplerinin görmezden gelinemeyeceğini belirten öğrenciler, adaletsizliğe karşı direnen işçilerin yanında olduklarının altını çizdi.

"TOPLUMSAL SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ"

Petrol-İş ve Birleşik Metal-İş sendikalarına bağlı olan Portakal Plastik, DYO Boya ve ERLAU Metal’de çalışan işçilerin direnişlerine de dikkat çekildi.

GTÜ öğrencileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gebze, binlerce emekçinin alın teriyle yoğrulmuş bir işçi kentidir. Bizler de bu kentte eğitim gören gençler olarak toplumsal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kampüsler ile işçiler arasına duvar örülmesine izin vermeyeceğiz. İşçilerin sesi kampüslerimizde yankılanacak."

Açıklamanın sonunda ise, "İşçilerin alın teriyle gençliğin umudu birleşirse, gelecek kazanır" sözleriyle dayanışma mesajı verildi.