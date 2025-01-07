Guantanamo'da tutulan 11 Yemenli tutuklu Umman'a gönderildi

ABD, 20 yılı aşkın süredir Guantanamo hapishanesinde bulunan 11 Yemenli tutukluyu Umman’a gönderdiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, Guantanamo hapishanesinde bulunan 11 Yemenli tutuklunun Umman’a gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, Guantanamo'da 15 tutuklu kaldığı belirtildi.

11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Guantanamo'daki hapishaneye getirilen ve bugüne kadar haklarında yargılama ve resmi suçlama yapılmadan tutulan 11 Yemenli, 20 yılı aşkın tutukluluk sürecinin ardından Umman'a gidecek.

Pentagon, açıklamasında, Guantanamo'daki tutukluların azaltılmasına yönelik çabaların devam edeceği mesajını verdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 2023 yılında, söz konusu tutukluların geri gönderme sürecini destekleme niyetini Kongre’ye bildirmişti.

Son transferlerin ardından Guantanamo hapishanesinde 3’ü gönderilmeye uygun toplam 15 tutuklunun kaldığı belirtiliyor.

ABD yönetiminin 11 Eylül saldırılarının ardından terör suçlamasıyla çoğu Müslüman yüzlerce kişiyi tuttuğu Küba'daki Guantanamo hapishanesi, uluslararası hukuka göre tartışmalı durumunun yanı sıra sık sık kötü muamele ve işkence iddialarıyla gündeme geliyor.