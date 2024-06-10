Guardiola'dan Barcelona açıklaması: O kapı kapalı

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona'ya dönme ihtimali için "O kapı kapalı" dedi.

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona'ya dönme ihtimaline yönelik soruyu "O kapı kapalı" diyerek yanıtladı.

Bernardo Silva ile ilgili transfer dedikodularından da bahseden Guardiola, Barcelona'dan teklif almadıklarını ve Silva'nın takımda kalmasını istediğini söyledi.

Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık geçiren Joao Cancelo'nun durumu hakkında da konuşan Guardiola, Barcelona ile konuşacaklarını ve bonservis bedelinde anlaşmaları halinde Cancelo'nun yine Katalan kulüp için oynayabileceğini ifade etti.

Xavi'nin ayrılmasında bir etkisi olmadığını vurgulayan Guardiola, Hansi Flick'in de başarı için sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Guardiola'nın Manchester City ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitiyor.

Daha önce 2008-2012 yıllarında Barcelona'yı çalıştıran 53 yaşındaki Katalan teknik direktör, 3 La Liga 2 de Şampiyonlar Ligi kazanmıştı.