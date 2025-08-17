Guardiola'dan Ederson açıklaması

Premier Lig'in ilk haftasında Manchester City deplasmanda Wolves'u Erling Haaland (2), Reijnders ve Cherki'nin golleriyle 4-0 yendi.

Galatasaray'la transfer görüşmelerinde bulunduğu için maç kadrosunda yer almayan Ederson'un yerine kaleyi yeni tranfer James Trafford korudu.

Manchester ekibinde yedek kaleci olarak ise Stefan Ortega şans bekledi.

Ederson'un transferi hakkında maçın ardından konuşan Guardiola, "Bilgim yok. Bugün bildiğim hiçbir şey yok. Gastroenterit nedeniyle hasta ve bildiğim tek şey bu. Hugo Viana ve kulüple de transfer konusunu hiç konuşmadım. Bu nedenle hiçbir şeyden haberim yok." dedi.