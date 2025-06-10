Guardiola'dan Gazze açıklaması: 4-5 yaşındaki çocukların başına gelen olaylar korkunç

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Gazze halkına destek çağrısında bulundu.

Manchester Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanı alan Katalan teknik direktör, törende yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananların acı verici olduğunu belirtti.

Guardiola, insan haklarını savunmanın bir ideoloji değil, yaşam sevgisi meselesi olduğunu ifade etti.

54 yaşındaki teknik direktör, Gazze'de yaşananların tüm insanlığı ilgilendirdiğini belirterek, "Dört yaşındaki kız ve erkek çocuklarının bombalarla öldürüldüğünü ya da hastanede hayatını kaybettiğini görüyoruz" dedi.

"HER SABAH UYANDIĞIMDA ÇOCUKLARIMI GÖRÜYORUM"

Gazze'de katledilen çocukların insanlık adına utanç verici olduğunu söyleyen Guardiola, "Bu meselenin bizim işimiz olmadığını düşünebilirsiniz ama dikkatli olun, bir sonraki dört veya beş yaşındaki çocuklar bizim olacak. Gazze'deki bebeklerin başına gelen korkunç olayları gördükten sonra her sabah uyandığımda çocuklarımı görüyorum." ifadelerini kullandı.