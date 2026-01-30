Guardiola, Filistin etkinliğinde konuştu: "İnsanlığın bittiği yer"

Manchester City'nin Katalan teknik direktörü Pep Guardiola, Filistin'e destek için Barcelona'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Guardiola, Palau Sant Jordi’de düzenlenen "Act x Palestine" (Filistin İçin Harekete Geç) yardım etkinliğindeki konuşmasına "selamun aleykum" diyerek başladı.

55 yaşındaki teknik direktör, İsrail'in 2,5 yıldır soykırım uyguladığı Gazze'de yaşananları "insanlığın bittiği yer" şeklinde nitelendirdi.

Uluslararası toplumun büyün ölçüde Filistin halkını yalnız bıraktığını vurgulayan Guardiola, 3 dakikalık konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Son iki yıldır sosyal medyada, televizyonda gördüğümüz o görüntüleri; enkazın arasında kendini kaydeden, 'Annem nerede?' diye soran ve annesinin öldüğünü henüz bilmeyen o çocuğu gördüğümde ne düşündüğümüzü düşünüyorum. Hep şunu düşünüyorum: Onlar ne düşünüyor olmalı? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik. Güçlüler korkak; çünkü masum insanları öldürmeleri için başka masum insanlara gönderiyorlar. Kendileri ise hava soğukken ısıtmalı, sıcakken klimalı evlerinde oturuyorlar. Tüm bunlar sadece insanlıkla ilgili ki bu da Filistin'de yaşanmayan tek şey."