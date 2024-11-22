Guardiola, Manchester City ile sözleşme uzattı

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kulübüyle iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

53 yaşındaki Katalan teknik direktörün sözleşmesi bu sezon bitiyordu. Ayrılacağına yönelik haberler de çıkan Guardiola'nın geleceği böylece netleşmiş oldu.

Sözleşmenin iki yıl daha uzatıldığı basın toplantısıyla ilan edilirken Guardiola Manchester City'nin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Guardiola'nın açıklaması şöyle:

"Bu kulüp için özel hislerim var. İki sezon daha burada kalacağım için çok mutluyum. Bana güvenen ve destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Burada bir yöneticinin isteyebileceği her şeye sahibim. Umarım şimdi kazandıklarımıza daha fazla kupa ekleriz. Odak noktam bu yönde."

Takımın başına 2016'da geçen Guardiola, City ile 6 Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 18 kupa kazandı.