Guardiola’dan sürpriz karar: Ara vereceğim

Manchester City’nin başarılı teknik direktörü Pep Guardiola, kulüpteki görev süresi sona erdiğinde teknik adamlığa ara vereceğini açıkladı. 54 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, ne zaman emekli olacağını netleştirmese de futbol dünyasından bir süreliğine uzak kalmayı planlıyor.

GUARDİOLA: “EMEKLİ OLMUYORUM, SADECE MOLA VERECEĞİM”

İngiltere basınına yansıyan haberlerde, Guardiola'nın Manchester City ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayacağı ifade edildi. Ancak tecrübeli teknik adam bu bilgileri kısmen yalanladı. Sky Sports’a konuşan Guardiola, “Ne şimdi, ne sezon sonunda, ne de sözleşmem bittiğinde ayrılacağımı söyledim. Ama buradaki görevim sona erdiğinde bir ara vereceğim. Emekli değilim, sadece dinleneceğim,” dedi.

MANCHESTER CİTY’DE 11. SEZONUNA DOĞRU

Guardiola, geçtiğimiz kasım ayında Manchester City ile sözleşmesini iki yıl daha uzatarak Haziran 2027’ye kadar kulüpte kalma kararı almıştı. Bu anlaşmayla birlikte, Guardiola'nın City’deki görev süresi 11 yıla ulaşacak. Barcelona ve Bayern Münih’te gösterdiği başarılarla adını zirveye yazdıran teknik adam, City kariyerinde de önemli başarılara imza attı.

ZİRVEDEKİ İSİM, ZORLU BİR SEZON GEÇİRİYOR

Futbol otoriteleri tarafından tüm zamanların en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Guardiola, bu sezon istediği sonuçları almakta zorlandı. Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne son 16 play-off turunda veda ederken, Premier Lig yarışında da ipi Liverpool göğüsledi. Bu gelişmeler, Guardiola’nın açıklamalarını daha dikkat çekici hale getirdi.

ARA KARARI SÜRPRİZ DEĞİL

Kariyerinde yoğun bir tempoda çalışan ve futbolu sürekli yeniden tanımlayan Guardiola’nın, zaman zaman kısa molalarla yenilenme ihtiyacı hissettiği biliniyor. Barcelona’daki görevinden ayrıldıktan sonra da benzer şekilde bir yıl ara veren İspanyol teknik adam, bu kez de benzer bir yol izleyebilir.