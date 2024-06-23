Guatemala'da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 10 ölü

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti.

Guatemala'da, hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların sebebiyle meydana gelen sellerde 10 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin Ulusal Afet Azaltma Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların ülkenin güneyindeki Santa Rosa yönetim bölgesinde sel ve toprak kaymasına neden olduğu belirtildi.

10 BİN 800 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ülkede şiddetli yağış kaynaklı sellerde 10 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 10 bin 800 kişinin de tahliye edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin 26 bin kişiyi daha tahliye etmeye çalıştığı ifade edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yolların kapanması ve sokakların sular altında kalması nedeniyle bazı köylere ulaşılmakta "ciddi" sıkıntılar yaşanıyor.

Meteorolojiye göre, yoğun yağışların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.