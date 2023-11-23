Guatemala'da toprak kayması sonucu 6 kişi kayboldu

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle 6 kişi kayboldu.

Ulusal Afet Azaltma Koordinatörü (Conred) sözcüsü Rodolfo Garcia, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkente bağlı El Gallito Mahallesi'nde, toprak kayması meydana geldiğini ve 6 evin ağır hasar aldığını belirtti.

Garcia, toprak kaymasına bir süredir etkili olan şiddetli yağışların yol açtığını vurgulayarak, "Komşularının belirttiğine göre 2'si çocuk 6 kişinin kaybolduğunu tespit ettik. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı." ifadesini kullandı.

Bölgeden 60 kişinin tahliye edildiğini aktaran Garcia, duruma göre bu sayının artabileceğini söyledi.

Ülkede 2023'ün başından bu yana şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 65'ten fazla kişi hayatını kaybetti.

Nüfusu 17 milyonu aşan Guatemala'da, halkın yüzde 59'u yoksulluk sınırında yaşıyor.

Ülkede evlerini nehir kenarlarında inşa etmeleri nedeniyle halk, sıklıkla sel ve toprak kaymasına maruz kalıyor.