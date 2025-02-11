Guatemala'da yolcu otobüsü köprüden uçtu: 51 kişi öldü

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yolcu otobüsünün otoyol köprüsünden dereye düşmesi sonucu en az 51 kişi hayatını kaybetti. Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, üç gün süreyle ulusal yas ilan etme kararı aldı.

Guatemala'nın başkenti Guatemala'da 75 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü, Puente Belice otoyol köprüsünden dereye düştü.

3 GÜNLÜK YAS

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, duyduğu üzüntüyü dile getirerek 3 gün süreyle ulusal yas ilan etme kararı aldı.

Arevalo ayrıca ordu ve afet yardım kurumunu çalışmalara destek olmak üzere görevlendirdi.

KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

San Agustin Acasaguastlan kasabasından hareket eden otobüsün neden yoldan çıktığı bilinmiyor.