Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı: 39 okulda eğitime ara verildi
Guatemala'da Fuego Yanardağı'nda patlama yaşandı. Patlama nedeniyle 500'den fazla kişi tahliye edildi. 39 okulda eğitime ara verildiği aktarıldı.
Kaynak: DHA
Guatemala’da Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu 500'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Fuego Yanardağı'nın patlamasıyla 2 bin metrenin üzerine çıkan dumanlar, yanardağın güney yamacına doğru yayılan kül bulutları oluşturdu.
Yetkililer, 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
3 BÖLGEDE YAŞAYANLAR BARINAKLARA GÖTÜRÜLDÜ
Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağ yakınındaki 3 bölgede yaşayanların barınaklara taşındığını duyurdu.
Yanardağın patlamaya devam edeceğini belirten yetkililer, bölgedeki bir otoyolun kapatıldığını ve 39 okulda eğitime ara verildiğini de aktardı.