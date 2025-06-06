Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı: 39 okulda eğitime ara verildi

Guatemala’da Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu 500'den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Fuego Yanardağı'nın patlamasıyla 2 bin metrenin üzerine çıkan dumanlar, yanardağın güney yamacına doğru yayılan kül bulutları oluşturdu.

Yetkililer, 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

3 BÖLGEDE YAŞAYANLAR BARINAKLARA GÖTÜRÜLDÜ

Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağ yakınındaki 3 bölgede yaşayanların barınaklara taşındığını duyurdu.

Yanardağın patlamaya devam edeceğini belirten yetkililer, bölgedeki bir otoyolun kapatıldığını ve 39 okulda eğitime ara verildiğini de aktardı.