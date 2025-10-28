Gübretaş işçileri 118 gündür grevde: "Geçinebilir bir hayat istiyoruz"

Ücret talepleri karşılanmadığı için 118 gündür grev yapan Gübretaş işçileri, "geçinebilir bir hayat istiyor".

Petrol-İş Sendikası üyesi Gübretaş işçileri, toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle 3 Temmuz'dan bu yana Kocaeli Yarımca'daki fabrikanın yanında kurdukları çadırlarda grevlerini sürdürüyor.

Gübretaş İşyeri Baş Temsilcisi Necmettin Özgür, 3 Temmuz'da başlayan ve 118. gününe giren grevlerinin temel sebebinin ücret olduğunu belirtti. Özgür, işverenin ilk olarak yüzde 30 zam teklif ettiğini, sendikanın ise taslağında yüzde 95 talep ettiğini belirterek, "Yıllık enflasyonu bile vermemişlerdi. Yani enflasyon karşısında yüzde 15 daha fakirleşin denildi bize. Bu nedenle greve çıkmak mecburiyetinde kaldık ve greve çıktık" dedi.

Grevin tarım sektörü ve çiftçiler üzerindeki etkisine de değinen Özgür, "Bu grevin etkilerini önümüzdeki yıl tarımda, gıda enflasyonunda göreceğiz. Gübretaş, sektörde güvenilir üretim yapan bir tesis. Bu boşluğu merdiven altı tesislerle doldurma çabaları var, ancak doğru gübre temininde şüphelerimiz var" diye konuştu.

"GEÇİNEBİLİR BİR HAYAT İSTİYORUZ"

İşverenle yapılan görüşmeleri de anlatan Özgür, "Grevimizin 79. gününde tekrar masaya oturduk. İşveren yüzde 30 olan teklifini yüzde 33'e, daha sonra yüzde 38'e revize etti. Biz bunun kabul edilemez olduğunu belirttik. Masada olmaktan kaçmıyoruz; ortak bir akılla sonuca bağlamak istiyoruz. Ancak bir-iki puanlık artışlarla bu mümkün değil" dedi.

Grev kararlılıklarını sürdüreceklerini vurgulayan Özgür, "Sobamızı kurduk, çadırımız hazır. Zorlukların farkındayız ama attığımız adımın yanlış olduğunu düşünmüyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Gübretaş Fabrikası'nda yaklaşık 19 yıldır kadrolu ve sendikalı olarak çalışan Sercan Sayım, grevdeki işçilerin taleplerini dile getirdi. Sayım, "Aldığımız maaş ortada. Geçinebilir bir hayat istiyoruz. Tozun, pisliğin içinde çalışıyoruz. Herkesin kredisi, borcu ve taksiti var. Önümüzde kış ve okullar açıldı. İşverene sesleniyoruz: Evlatlarınıza sahip çıkın. Bizler bir aileyiz" sözlerine yer verdi.

"VİCDANLARIMIZ SIZLIYOR"

Elektrik bakım işçisi Ömer Gören, 118 gündür devam eden grevi ve işçilerin yaşadığı zorlukları anlattı. Gören, "118 gündür haklı mücadelemiz bu çadırda devam ediyor. Her gün buraya gelip arkadaşlarımızla 7/24 nöbet tutuyoruz. Bacaların tütmediğini gördüğümüzde vicdanlarımız sızlıyor. Yetkililer acaba bizim için neler düşünüyor" dedi.

Gören, "Enflasyonun yüzde 45 olduğu yerde, bize en son yüzde 38 teklif edildi. Bu eksiklik karşısında sendikamızla birlikte mücadelemizi bir meşale olarak yaktık. Bu meşale sadece bugün değil, geleceğimiz için de yanacak" ifadelerini kullandı.

Mücadelelerinin Kocaeli ve Türkiye genelinde duyulduğunu vurgulayan Gören, "Bir yıl sonra yeniden sözleşme görüşmelerimiz olacak. Bizim onurlu mücadelemiz herkes tarafından görülüyor ve destekleniyor" dedi. Ayrıca işçilerin aile hayatı ve çocuklarının eğitimine de dikkat çeken Gören, "Öğrenci çocuklarımız her gün okula gidiyor, gözlerimiz doluyor. Bizi bu duruma düşürenler kendi evlatlarını yerine koysun. Herkes bu grevin bitmesini istiyor. Peki kim istemiyor" diye sordu.