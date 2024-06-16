GÜBRETAŞ’ın keyfine diyecek yok

Çiftçiler geçim kaygısı yaşarken GÜBRETAŞ yönetiminin keyfi bozulmadı. Çift maaşlı bürokratlardan Hüseyin Aydın’ın da aralarında olduğu 10 kişilik GÜBRETAŞ yönetimine 2023’te 32,6 milyon TL’lik menfaat sağlandı.

GÜBRETAŞ’ın 2 Mayıs’ta gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’na yönelik tutanaklar, AKP döneminde iktidarın arka bahçesi haline getirilen kurumdaki yöneticilere sağlanan maddi menfaatin büyüklüğünü ortaya koydu.

Çift maaşlı AKP’li bürokratlardan Hüseyin Aydın’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirketin 10 kişilik üst yönetimine 2023 yılında toplam 32,6 milyon TL’lik menfaat sağlandığı belirlendi. Şirkette 2017’de 4 bin TL olan huzur hakkının ise 25 bin TL olması kararlaştırıldı.

Kasım 1952’de, “Türkiye tarımındaki kalite ve verimliliği artırmak, toprağa bereket katmak” amacıyla kurulan GÜBRETAŞ, AKP iktidarı döneminde, “İktidarın arpalığı oldu” eleştirilerinin hedefi oldu. Şirket, siyasi kaygılar ile yapıldığı öne sürülen atamalar nedeniyle AKP iktidarında hemen her dönem tartışma yarattı. Kamuda birden fazla yerden maaş aldığı iddia edilen ve aylık gelirinin 100 bin TL’nin üzerinde olduğu tahmin edilen AKP’li bürokrat Hüseyin Aydın’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu GÜBRETAŞ’ın 2 Mayıs’ta gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda paylaşılan finansal veriler, şirket yönetimindeki kişilere sağlanan menfaatin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

FAHİŞ MENFAAT

GÜBRETAŞ’ta 2020 yılında 4 milyon 175 bin TL, 2021 yılında 5 milyon 145 bin TL, 2022 yılında 7 milyon 335 TL olan üst yönetime sağlanan fayda, 2023 yılında ise çarpıcı artış kaydetti. GÜBRETAŞ’ın yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile direktörlerden oluşan 10 kişilik üst yönetimine 2023 yılında sağlanan maddi menfaatleri toplamı kayıtlara, 32 milyon 632 bin 32 TL olarak geçti.

KATLANARAK ARTAN HUZUR

Yöneticilere ödenen huzur hakkı ücretinde yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. İşçilerinin çok büyük bölümü asgari ücretle çalıştırılan GÜBRETAŞ’ta 2017 yılında 4 bin TL, 2018 yılında 8 bin TL olan huzur hakkı ücretinde yıllara göre yaşanan değişim ise şöyle kaydedildi:

2019: 10 bin TL

2020: 12 bin TL

2021: 12 bin TL (Pandemi nedeniyle zam yapılmadı)

2022: 14 bin TL

2023: 18 bin TL

2024: 25 bin TL