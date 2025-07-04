Gübretaş’ta 30 yıl sonra grev başladı

EMEK SERVİSİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Gübretaş fabrikasında çalışan Petrol-İş'te örgütlü 240 işçi, sendika ile ve Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü arasında ocak ayından beri devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle üretimi durdurarak grev başlattı. Gübretaş'ta 30 yıl sonra ilk kez işçiler üretimi durdurdu.

Fabrika önünde konuşan Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, "Kimyasal maddelerin, tozun, kirin içinde çalışan Gübretaş işçisi greve başlamıştır. Grevimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İşçilerin örgütlü olduğu sendika Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Teoman Aydınoğlu, grevle ilgili yaptığı açıklamada, “İşveren mart ayında bize yüzde 30 civarında zam teklifinde bulunmuştu. Dünkü oturumda yine bize aynı teklif sunulunca biz de bu rakamda anlaşamayacağımızı belirterek masadan kalktık. 3 Temmuz itibariyle kanuni hakkımız olan grev kararımızı alarak işe çıkmadık. Gübretaş çalışanımıza ve sendikamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Grev pankartının fabrikaya asılmasının ardından işçilere seslenen Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz özetle, “Burada verilen mücadele, işçi sınıfının umududur. Gübretaş emekçisi alnının akıyla mücadele ediyor. Bu ülkede hangi işçi ve emekli memnun? Bize yaşanan enflasyonu bile reva görmeyen anlayışa karşı direncimizi ortaya koyuyoruz. Müzakere ile üzüm yemek istiyoruz, bağcıyı dövmek istemiyoruz. Bu işçiler artık sadece geçinmek istiyor. Biz çalışmazsak hayat durur. Ama hep bizim üzerimize çöktüler. Bizi işsizlikle, açlıkla tehdit ettiler. Biz bu ülkeye değer katıyoruz. Biz mücadelemize bakarız. Doğrusu neyse onu yaparız. Bu sömürü düzenini ortadan kaldırmanın tek yolu mücadele ve örgütlülüktür. Herkesin aklı selim düşünerek taleplerimizi karşılamasını bekliyoruz” diye konuştu.