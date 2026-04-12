Gübretaş’ta emek askıda kâr kasada

AKP iktidarı döneminde hemen her alanda olduğu gibi istihdam alanında da büyük krizler yaşandı.

İstihdam politikasında nicelik artışına odaklanan iktidar, iş güvencesi ve nitelikli istihdama yönelik adım atmadığı gerekçesiyle eleştirildi. Taşeronlaşma ve esnek çalışma biçimlerinin neredeyse kalıcı hale geldiği Türkiye’de emekçilerin sosyal hakları her geçen gün daha da zayıfladı.

Sendikal örgütlenme üzerindeki baskılar ve grev yasakları da “İşçilerin mücadele hakkını” engelledi. Asgari ücret artışları, yüksek enflasyon karşısında yetersiz kalırken işçilere teklif edilen zamlar, “Emek görünmez kılınıyor” yorumlarını beraberinde getirdi.

İŞÇİLERİN DİRENİŞİ

Tarım Kredi Kooperatifi’ne bağlı GÜBRETAŞ da 2025 yılında en çok emekçilerin mücadelesi ile gündeme geldi. Kendilerine dayatılan zam oranına karşı çıkan Petrol-İş’te örgütlü onlarca GÜBRETAŞ işçisi, 140 gün boyunca grev yaptı. Şirketin bazı işletmelerinde yeni grev hazırlıkları olduğu da öne sürüldü.

FAHİŞ KÂR

Haklarını alamadığını savunan işçilerin mücadelesi ile gündeme gelen kurumun 2025 yılına yönelik mali raporu tamamlandı. 2024 yılında 611 milyon TL net dönem zararı açıklayan GÜBRETAŞ’ın, 2025 yılında 4 milyar 958 milyon 955 bin TL’lik net dönem kârına imza attığı tespit edildi.

DANIŞMANLIK VE REKLAM

Fahiş kârın yanı sıra, şirketin danışmanlık hizmet alım ve reklam giderleri de dikkati çekti. 2024 yılında 91,7 milyon TL olan GÜBRETAŞ’ın danışmanlık gideri, 2025 yılında 161,2 milyon TL’ye yükseldi.

Benzer bir artış, reklam giderinde de kaydedildi. 2024 yılında reklam için 10 milyon 214 bin TL harcayan kurum, 2025 yılında reklam için 22 milyon 336 bin TL’lik kaynak kullandı.

***

HUZURA YÜZDE 40 ZAM

AKP döneminden birden fazla kamu kurumundan maaş aldığı iddia edilen bürokratlardan olan Hüseyin Aydın’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu GÜBRETAŞ’ın 2025’te yöneticilerine ödediği huzur hakkı yüzde 60 zamlandı. 2024 yılında 25 bin TL olan huzur hakkı, 2025 yılında 40 bin TL’ye çıkarıldı.