Güç ve yetki krizi

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Suriye’nin paylaşımına yönelik uluslararası rekabet sürerken bu ülkedeki gelişmelerin etkilediği Irak’ta da Erbil ile Bağdat arasındaki güç ve yetki anlaşmazlığı patlak verdi. Irak Kürdistanı Bölgesi Hükümeti, Bağdat’ın Kerkük ve ihtilaflı bölgelerdeki petrol ve gazı tek taraflı almayı planladığını iddia etti. Irak anayasasının 140. maddesi gereği bu bölgelerde referandum yapılması gerekirken Bağdat’ın tek yanlı harekete geçtiğini kaydeden Erbil, oldu bittinin kabul edilmeyeceğini açıkladı.

BARZANİ ERBİL’E GİTTİ

Kriz sürerken Irak Kürdistanı Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani sorunun çözümü için Bağdat’a gitti. Barzani Bağdat’ta temaslarına başlarken, Erbil hükümeti acil bir bildiri yayınlayarak Irak hükümetini sert bir dille eleştirdi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Irak hükümeti bu bölgelerin petrol ve gazını tek taraflı olarak almak için hazırlık yapıyor. Bölge hükümeti bu anlaşmalara katılmaya her zaman hazır oldu, ancak federal hükümet sürekli olarak anayasal sorumluluklarından kaçtı. Bölge hükümeti, mümkün olan tüm farklı yöntemlerle anayasal haklarını savunmayı anayasal hakkı olarak görüyor."

ANAYASAL ÇERÇEVE

Bağdat temasları çerçevesinde Kürdistan Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ise Pazar akşamı Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya geldi. Görüşme ardından her iki taraftan yapılan açıklamada Erbil-Bağdat arasındaki sorunların anayasa çerçevesinde ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Barzani dün de Nasr İttifakı Başkanı Haydar el-Abadi ile bir araya geldi. Kürt yönetiminden yapılan açıklamaya göre görüşmede, taraflar, ülkenin istikrarını ve tüm bileşenlerin haklarını güvence altına alacak şekilde ulusal meselelerin çözümü için ortak çalışmanın gerekliliğini vurguladılar.

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ÖZEL TEMSİLCİ SURİYE’DE

ABD ve Fransa dahil birçok aktör Suriye’deki Kürtler arasında birlik çabalarını yoğunlaştırırken IRBY Başkanı Mesud Barzani’nin özel temsilcisi Abdulhamid Derbendi, Rojova’ya gitti.

Rûdaw Arapça’nın edindiği bilgiye göre Derbendi, Haseke’de Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir araya gelecek. Ardından Kamışlı’ya geçecek olan temsilci burada da Erbil yanlısı Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) yetkilileri ile görüşecek. Batı ülkeleri Rojavalı Kürtlerin bir arada Şam’a giderek yeni geçici hükümet ile görüşmesini istiyor.

Barzani, Kürt halkının Suriye’nin geleceğinin şekillendirilmesi sürecine katılımının önemini vurguladı. Açıklamada Kürtlerin ortak bir vizyon üzerinde mutabakata varması ve Şam yönetimi ile etkileşim kurması gerektiği belirtildi.