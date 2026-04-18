Güçlü bir oda için ‘katılım’ çağrısı

İlayda SORKU

İstanbul Tabip Odası seçimleri 19 Nisan Pazar günü Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılacak. Seçimde Demokratik Katılım Grubu’nun yanı sıra hükümete yakın Değişim Grubu ve MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türk Hekimleri Birliği olmak üzere üç grup yarışacak. Demokratik Katılım Grubu Yönetim Kurulu Başkan Adayı Dr. Talat Kırış, seçim öncesi BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sürecine giderken sahada aktif olduklarını belirten Kırış, “Demokratik Katılım Grubu aslında her seçimde sahaya iner. Kamu hastanelerini, özel hastaneleri, aile sağlığı merkezlerini, poliklinikleri, hatta muayenehaneleri dahi tabi olmasa da dolaştık. Sağlığın nabzını tutmaya çalıştık. Hekimlerde büyük bir sıkıntı var zaten biliyoruz ama o tükenmişliği bir kere daha yerinde gördük. Elbette bir kopukluk da var, onu da gözlemledik. Bu kopukluğu yaşadığımız hekimlere de ulaşacağız” dedi.

Yeni dönemde önceliklerinin mevcut sorunlara karşı mücadeleyi sürdürmek olduğunu vurgulayan Kırış, “Önceki yönetim kurullarımızın, odamızın ve Türk Tabipler Birliği’nin yürüttüğü mücadeleyi sürdüreceğiz. Kötü bir sağlık sistemi var. Ne hekimlerin, ne hastalarının, ne sağlık çalışanlarının, ne tıp öğrencilerinin mutlu ve memnun olmadığı bir sistem. Sağlıkta dönüşüm politikaları alanı mevcut hale getirdi. Bu hale geleceğini de defalarca söyledik, buna yönelik mücadeleye de devam edeceğiz. Çünkü maalesef her geçen gün daha da kötüye gidiyor sağlık sistemi. Onun dışında da bu dönem daha fazla hekimlerle kucaklaşacak bir tabip odası istiyoruz. Bunu sahada da gördük. O küskünlük, uzaklaşma, yalnızlaşmaya karşı elimizden geleni yapacağız. Bu konuda projelerimiz var, hayata geçirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

HEKİMLERE ÇAĞRI

Genç hekimler ve asistanlara yönelik projelere de değinen Kırış, “Projelerimizden bir tanesi eğitime yönelik. Asistan ve yeni uzmanlar için hepsine hitap edecek bir eğitim düşünüyoruz. Bir makale nasıl yazılır, sunum nasıl yapılır, malpraktis problemi nedir gibi eğitimler düşünüyoruz. İlkyardımın üstünde duruyoruz. İlkyardım konusunun çok iyi bilinmediğini görüyoruz, bunu bir daha ele almayı ve geliştirerek devam etmeyi düşünüyoruz. Bunların dışında sosyal projelerimiz de var” ifadelerini kullandı.

Seçim öncesi çağrıda bulunan Kırış, “Demokratik Katılım Grubu olarak bu ülkenin laik, sosyal bir hukuk devleti olmasını savunuyoruz, sonuna kadar da savunacağız. Bu hassasiyetimiz doğrultusunda iki eli kanda da olsa arkadaşlarımızın gelip oy kullanmasını istiyoruz. Yarın İstanbul’daki hekimlerin bir numaralı işi oy kullanmak. Ancak bu şekilde güçlü bir tabip odası olur. Bize oy vermeyecek hekimler de gelsin. Ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi olur” şeklinde konuştu.

YÖNETİM KURULU

Demokratik Katılım Grubu’nun Yönetim Kurulu adayları şöyle: