Güçlü dolar, TL için ne kadar riskli?

BofA, Türkiye'ye yönelik değerlendirmesinde "Güçlü bir dolar, Türk Lirası (TL) üzerinde baskı yaratabilir, ancak TCMB'nin mevcut döviz politikası ve yüksek rezerv birikimi göz önüne alındığında, bunu büyük bir risk olarak görmüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bank of America "Küresel Ekonomik Bakış Açısı" raporunda Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve Türkiye'yi "politika değişikliklerine karşı en dirençli ülke" olarak tanımladı.

BofA, Türkiye'nin ortodoks politikalara doğru kayışının, "Gelişmekte Olan Piyasalar" içinde çoğu küresel şoka karşı oldukça dirençli olabilecek kendine özgü bir hikaye yarattığını ifade etti.

BofA, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile gümrük birliği anlaşması olduğunu ve bunun da bu bölgeden herhangi bir gümrük vergisi uygulanmasını engellemekte olduğunu vurguladı.

"GÜÇLÜ DOLAR, TL ÜZERİNDE BASKI YARATABİLİR"

"Mevcut finansal istikrar programı kapsamında, Türkiye'nin orta vadede Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) almak için daha iyi bir konumda olacağını düşünüyoruz" diyen BofA, "Güçlü bir dolar, Türk Lirası (TL) üzerinde baskı yaratabilir, ancak TCMB'nin mevcut döviz politikası ve yüksek rezerv birikimi göz önüne alındığında, bunu büyük bir risk olarak görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

BofA, ABD'deki politika statükosunun devam etmesinin Türkiye'nin ekonomik görünümü açısından risk oluşturmayacağı görüşünde olduklarını vurguladı.