Güçlü fikir 21 yaşında: Yazarlarımız BirGün’ü anlattı

HABER MERKEZİ

Bugün bir yılımızı daha geride bırakıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılı da baskılarla, davalarla, tehditlerle geçirdik. Yazarlarımız, yöneticilerimiz gözaltına alındı. Para ve hapis cezaları geldi. Haberlerimiz erişime engellendi. Ancak biz pes etmedik. Halkın sesi olmaya devam ettik. Ne korktuk ne geri çekildik. Gerçekleri yazmaya, halkın haberini yapmaya, hakikati savunmaya devam ettik. Nerede bir direniş, mücadele varsa onun sesi olmayı sürdürdük.

BirGün’ün 21. yaşında bu kararlılığın, bu inancın ve bu yolculuğun tanıkları olan yazarlarımız, gazetemizi kendi sözleriyle anlattı.

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L. DOĞAN TILIÇ YAZDI | BİR, İKİ, ÜÇ… DAHA FAZLA BİRGÜN

"21 yıldan yüz akıyla çıktık. Ancak, mevcut karanlıktan çıkmak daha kolektif bir çaba, daha fazla dayanışma gerektiriyor. Bir, iki, üç… Daha fazla bağımsız medya, daha fazla BirGün gerektiriyor. BirGün’e daha omuz vermeyi, daha çok abone olmayı gerektiriyor.

Hiç kuşkum yok, bunu da yapacak ve önümüzdeki 21 yıllara bakacağız! İyi ki doğdun BirGün!"

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AZİZ ÇELİK YAZDI | BİRGÜN: HAYSİYET, KASVET VE HÜRRİYET

"BirGün bugün siyasi, iktisadi ve tekno-oligarşiden bağımsız haber yapılabilen, yazılabilen birkaç mecradan biri. Siyasi ve iktisadi despotizme, tekno-oligarşik medyaya karşı emeği ve hürriyeti savunan bir gazete."

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SELÇUK CANDANSAYAR YAZDI | BİRGÜN MUTLAKA

"BirGün’ün yirmi bir yıllık tarihi boyunca tirajındaki iniş çıkışlar, tanınırlığındaki değişim, Türkiye’nin ve dünyanın bu yıllar boyunca değişimiyle dolaysızca bağlantılı. Bugün, bağımsız/dijital medyada haberleri en çok alıntılanan, sosyal medyada haber içerikleri en çok paylaşılan gazetelerin baş sıralarında yer alması da boşuna değil. “BirGün yazdıysa doğrudur”, doğru olduğu için öyle."

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MEDYA OMBUDSMANI FARUK BİLDİRİCİ YAZDI | YA OLMASAYDI BİRGÜN?

"Geriye dönüp, manşetlerine bir baksak, unutulmaz, medya tarihine damga vurmuş, yıllar sonra bile anılacak o kadar çok haberi var ki BirGün’ün.

Bazen ya olmasaydı BirGün, diye geçiriyorum aklımdan. Ter basıyor tüm vücudumu, hemen kovalıyorum o düşünceyi. İyi ki var BirGün.

İyi ki, zamanın ritmine ayak uydurmayı başaran, yaş alıp da yaşlanmayan BirGün var medya evrenimizde…"

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YAŞAR AYDIN YAZDI | YOLUN BAŞINDAYIZ

"Gazetemiz, 14 Nisan 2004’ten bu yana AKP’li iktidar döneminde çok sayıda değişime tanıklık etti. Son yıllarda ise dozajı sürekli artan baskı dönemlerinden geçti.

Her etapta mukavemetini artırarak, baskıya karşı güçlenerek çıktı.

Bunda kuşkusuz en önemli etken, okurla kurduğu güçlü ilişkidir. Her koşulda desteğini esirgemeyen toplumsal muhalefet güçlerinin varlığı ve kökü Anadolu’nun derinliklerine uzanan devrimci siyasal geleneğin yol açıcılığı, çok önemli bir fark yaratıyor."