Güçlü yurttaş güvenceli gelecek

CHP, “Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye” sloganıyla Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri’ni açıkladı. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına CHP Lideri Özgür Özel de katıldı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, parti programının sunumunu yaptı.

Böke, Parti Programı’nın dört temel ayağı olarak nitelendirilen başlıkları, şöyle sıraladı:

Demokrasi yönetim ve adalet

Kalkınma ve ekonomi

Sosyal devlet

Dış politika, güvenlik ve dirençlilik

SARAY’DAN DEĞİL MECLİS’TEN

Konuşmasında, “Parlamenter sistem” vurgusu yapan Böke, sözlerini şöyle sürdürdü: Aktif yurttaşlık ile herkes sözünü söyleyecek. Meclis’i güçlendireceğiz. Bütçe Saray’da değil, Meclis’te yapılacak. Türkiye Saray’dan değil, TBMM’den yönetilecek. Parlamenter sistem esas olacak. Parti kapatmayı bir sopa olarak kullanan darbeci anlayışı tamamen sonlandıracağız. Seçim barajını yüzde 3’e indireceğiz. Cumhurbaşkanlığı’nın yetkileri sınırlandırılacak ve Cumhurbaşkanı tarafsız olacak.”

DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ

CHP’nin yönetim anlayışını, “Topyekûn kalkınma ve güçlü sosyal devlet yaklaşımı” olarak özetleyen Böke, şu ifadeleri kullandı: “Toplum sözleşmemizi adalet, eşitlik ve özgürlük üzerine kurmakta kararlıyız. Kadınlar ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar suçlarında dava süreçlerini hızlandıran düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Demokratik bir hukuk devleti kuracağız. Tutukluluk hali bir cezalandırma yöntemi olmaktan çıkacak. Siyasi eleştiri, cezalandırma konusu olmaktan çıkacak.

Kamu ihaleleri şeffaflaşacak, KÖİ projeleri tüm mali yükümlülükleriyle toplumla paylaşılacak ve gerekirse kamulaştırılacak. Kamuda israfa son verilecek.

Örgütlenme özgürlüğünü, sivil toplumu ve medyayı demokrasinin güçlü temelleri haline getireceğiz. Üniversiteler özerk olacak, akademik özgürlükler korunacak. Medya ve dijital platformlarda tekelleşme ve siyasi baskı sona erdirilecek. RTÜK, bağımsız ve tarafsız olacak.

CHP’li Böke, “CHP’nin ekonomi politikası” ile ilgili ise özetle şunları anlattı:

Daha nitelikli istihdam hedefliyoruz. İşsizliğe yol açan mevcut düzeni değiştireceğiz. Kalkınmanın tabana yayılmasını, herkesin zenginleşmesini hedefliyoruz.

Halkı yoksullaştıran mevcut düzeni değiştireceğiz. Dışarıya bağımlı mevcut düzeni

değiştireceğiz.

değiştireceğiz. Üretim yapımız verimlilik

temelli dönüşecek.

temelli dönüşecek. İstihdam ve üretimde büyük dönüşüm formülü hayata geçirilecek.

Ekonomideki tüm kararların temelini toplumsal fayda

oluşturacak.

oluşturacak. Hazine garantilerine son verilecek.

Çok kazanandan çok, az

kazanandan az vergi alınacak.

kazanandan az vergi alınacak. Eğitim, sağlık ve barınma gibi temel hizmetleri devlet sağlayacak.

Böke, CHP iktidarında işsizliğin Türkiye gündeminden çıkacağını savundu. Asgari Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının yeniden şekilleneceğini dile getiren Böke, emeklilik yaşının ise kademeli olarak düşeceğinin altını çizdi.

CHP’li Böke, çevre politikalarını ise “Doğa koruma alanlarını rant baskısından kurtaracağız. Türkiye'nin çöp merkezi olmasının önüne geçeceğiz” ifadeleriyle özetledi. İstihdamda cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele edileceğinin altını çizen Böke, “Eşit işe eşit ücret politikasını hayata geçireceğiz. Tüm politikaları toplumsal cinsiyete duyarlı şekilde gerçekleştireceğiz” sözlerine imza attı. CHP’nin tarım politikasıyla ilgili, “Üreten ve kazanan çiftçi, güvenli gıda, bütüncül tarım destekleri” yorumunu

yapan Böke, “Hiçbir yurttaşımızın sağlıksız gıda ile zehirlenmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Böke, CHP’nin enerji politikaları ile ilgili ise şunları aktardı: “Enerji sektöründe kamuya ait şirketleri yeniden düzenleyeceğiz. Stratejik madenlerde kamu önceliğini tesis edeceğiz. Kanal İstanbul gibi yıkım projelerini durduracağız”

TEMEL BAŞLIKLAR

CHP’li Böke, programda yer aldan diğer bazı temel başlıklarla ilgili ise şunları belirtti:

Halk sağlığı merkezlerini

yaygınlaştıracağız.

yaygınlaştıracağız. İlaca güvenli erişimi sağlayacağız.

Sağlık emekçileri için güvenli çalışma ortamı şiddete karşı güçlü altyapı

Sosyal konut seferberliği.

Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edeceğiz.

Öngörülebilir bir dış politikaya sahip olunacak.

Vize mağduriyeti sona erecek. Pasaportumuz her yerde güçlü olacak.

TMMOB ile eşgüdüm halinde, nitelikli mimar, mühendis ve plancı istihdamını güvence altına alacağız. Afet yasasını yenileyeceğiz.

ÖZEL: KATILIMCI PROGRAM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Parti Programı’yla ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin Parti Programı’nın taslak metninin, katılımcı yöntem ve kapsamlı bir çalışma ile oluşturulduğunun altını çizen Özel, “Bugün Türkiye'nin kurumları ve kuralları örselenmiştir. Demokratik, sosyal ve hukuk devleti düzenimiz maalesef zedelenmiştir. Cumhuriyetimizin kendisini hatırlamasına ve kuruluş ruhu ile kurtarılmasına ihtiyaç vardır. Devletin her kurumuyla zedelendiği ağır şartlar, bir asır öncesinin cesaretini yeniden kuşanmamızı sağlamaktadır" diye konuştu.

***

PROGRAM TÜM KADROLARLA ANLATILMALI

CHP’nin parti program taslağını Siyaset Bilimci Seren Selvin Korkmaz değerlendirdi. Korkmaz, programı partinin hem tarihsel kökleriyle ilişkisini yeniden kurma hem de güncel siyasal zeminde kimliğini netleştirme çabası olarak iki temel eksende okumak mümkün” dedi.

Bunlardan ilki, “CHP’nin kurucu ilkelerini koruyarak bunları bugünün toplumsal ve siyasal sorunlarına yanıt verecek şekilde güncellemesi” diyen Korkmaz şöyle konuştu:

“İkincisi ise partinin siyasal konumlanışını üç hatta dayandırarak netleştirmesi:

Atatürk ilke ve devrimleri (kurucu kökler),

Sosyal demokrasinin evrensel değerleri,

Anadolu Aydınlanması – burada Yunus Emre, Mevlana ve Anadolu’nun vicdan, hoşgörü, dayanışma kültürüne yapılan vurgu öne çıkıyor.

Bu üç eksen, CHP’nin hem köklerini hem de geleceğe dönük vizyonunu harmanlayan bir çerçeve sunuyor. Özellikle seçmen araştırmalarında genç seçmenlerin sıkça dile getirdiği “CHP’nin kimliği belirsiz, akışkan ve muğlak” algısının aşılması açısından bu çerçeve kritik. Ancak bu noktada asıl mesele, bu kimlik netleşmesinin yalnızca programda yazmakla sınırlı kalmayıp parti kadroları tarafından tutarlı biçimde anlatılabilmesi.

Program, Türkiye’nin güncel sorunlarını dört başlıkta ele alıyor. Bu başlıklar yalnızca temel sorun alanlarını değil, aynı zamanda iktidarın uzun süredir araçsallaştırdığı alanları da kapsıyor. Bu anlamda program, CHP’nin özellikle dış politika ve güvenlik gibi alanlarda “vizyonsuzluk” eleştirilerine yanıt verme iddiası taşıyor. Programın genelinde gençler ve kadınlara yönelik politikaların güçlendirilmesi de dikkat çekiyor; bu, seçmen tabanında uzun süredir talep edilen bir yönelim. Yeni programın önemli yanlarından biri, teknik-kuramsal bir belge olmaktan çıkıp toplumun algı, beklenti ve duygularını dikkate alan bir dil kurması. Programın bütününe yayılan ana duygu hatları ise haysiyet ve güvence kavramları. Bugün Türkiye’de seçmenin en temel duygusal tepkileri, bir yanda onur kırılması (haysiyet), diğer yanda güvencesizlik etrafında şekilleniyor. CHP’nin bu iki duygu eksenini aynı metinde birleştirmesi, partiyi sadece rasyonel politika önerileri sunan bir aktör değil, toplumsal ruh halini kavrayan bir özne olarak konumlandırıyor.

Ancak bu program sadece program olarak kalırsa bir etkisi olmaz, basit, anlaşılır ve tutarlı bir iletişim stratejisiyle toplumun geniş kesimlerine aktarılmasına bağlı. Bu da yalnızca genel başkanın değil, parti örgütünün tüm kadroları tarafından yapılmalı. Yani programın tek taşıyıcısı Özel olmamalı.