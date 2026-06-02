‘Güçsüz’ filmi 16. SEE Film Festivali resmi seçkisinde

Yönetmenliğini Hüseyin Mirza Aydın’ın yaptığı, Mesut Atabay’ın ortak yapımcısı olduğu ve başrolünde İlker Bağlam’ın yer aldığı 'Güçsüz' filmi, bu yıl 16'ncısı düzenlenen South-East European Film Festivali'nin (SEE Film Festival 2026) resmi seçkisine kabul edildi.

1-6 Haziran tarihleri arasında Paris, Berlin ve Washington’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek festival, sinemaseverleri online gösterimlerle buluşturacak. Dünyanın farklı noktalarındaki izleyicilerin beğenisine sunulacak olan “Güçsüz”, uluslararası festival yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapıyor.

Film, günümüz dünyasının en büyük sorunlarından biri olan işsizlik ve toplumsal cinsiyet rollerini masaya yatırıyor. Hikayenin merkezinde, oyuncu İlker Bağlam’ın canlandırdığı Erhan karakteri yer alıyor. Yönetmen Aydın, “Güçsüz” ile bir erkeğin sistem ve beklentiler karşısındaki psikolojik ve sosyolojik mücadelesini gözler önüne seriyor.