Güçsüz savunma adalet getirmez

Haber Merkezi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 81 ilin barosu, 2024-2025 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla ortak açıklama yayımladı. "Yeni adli yılda da hukukun üstünlüğünü bağımsız yargıyı ve mesleğimizi savunmaya devam edeceğiz" başlıklı açıklamada, "Savunma ayağı eksik veya güçsüz bırakılarak adalet tesis edilemez. Savunma hakkının temsilcisi olan avukatlık mesleğinin sorunları çözülmeden yurttaşların adalet talebine karşılık verebilmek mümkün değildir" denildi.

Açıklamada, avukatların sorunları şöyle sıralandı:

"Önemle ve altını çizerek ifade etmek isteriz ki diploma makinası haline gelen hukuk fakültelerine önlem alınmadan, Stajyer Avukatların Hakim Savcı Yardımcıları gibi devletten ücret alarak staj süreçlerini verimli geçirmeleri sağlanmadan, önleyici avukatlık modelinin geliştirilerek meslek alanlarını genişletecek yasal düzenleme yapılmadan, kamu avukatlarının özlük hakları mesleğin onuruna uygun olacak şekilde düzenlenmeden, bağlı çalışan avukatların hakları bakımından düzenleme yapılmadan, CMK Ücret Tarifesi mesleğin onuruna uygun olacak şekilde belirlenmeden, yargı faaliyetlerinde KDV oranı düşürülmeden, CMK ve Adli Yardım sisteminde ise tamamen kaldırılmadan, avukatların diğer yargı görevlileri ile emeklilikte yaşadığı ağır eşitsizlik ortadan kaldırılmadan, avukata dönük şiddet vakalarının önlenebilmesi ve caydırıcılık bakımından yasal düzenlemeler yapılmadan, savunma hakkının etkin kullanımından ve haliyle adil yargılamadan bahsedilemez."

CAN ATALAY VURGUSU

Açıklamada Can Atalay’a da isim vermeden değinildi: "Demokrasinin en önemli unsuru olarak seçmenin iradesine saygı duyulmasını, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, AYM kararlarına uygun hareket edilmesini savunduk."