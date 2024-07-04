Guinness, en uzun süre yemek yapma rekorunu kırdığını iddia eden şefi yalanladı

Gana’da 802 saat 25 dakika boyunca yemek yaparak en uzun süre yemek yapma rekorunu kırdığını iddia eden Ganalı şef Ebenezer Smith, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından yalanlandı.

Gana’nın başkenti Akra’da 1 Şubat'ta başladığı yemek pişirme maratonunu 6 Mart'ta bitirdiğini öne süren Ganalı şef Ebenezer Smith, 802 saat 25 dakika boyunca yemek yaparak en uzun süre yemek yapma rekorunu kırdığını iddia etmesinin ardından Guinness Rekorlar Kitabı’ndan açıklama geldi. Guinness Rekorlar Kitabı, Smith’i yalanlayarak, bu girişiminden haberdar olmadıklarını ve kendisinden bir başvuru almadıklarını açıkladı.

Smith’in düzenlediği basın toplantısında gösterdiği sertifikanın sahte olduğunu belirten Guinness Rekorlar Kitabı, “Hayır, bu hiç de doğru değil. Guinness Rekorlar Kitabı unvanını elinde tutmuyor ve bu bizim sertifikamız değil. Mevcut ve gerçek rekor sahibi: En uzun yemek maratonu (bireysel) 119 saat 57 dakika 16 saniyedir ve Alan Fisher (İrlanda) tarafından 28 Eylül - 3 Ekim 2023 tarihleri arasında Japonya'nın Shimane eyaletindeki Matsue'de gerçekleştirilmiştir” dedi.

Guinness Rekorlar Kitabı, ayrıca internet sitesinde yemek maratonu kategorisini devre dışı bırakarak, "Bu kayıt şu anda etkin değil ve bunun için hiçbir başvuru kabul edilmiyor” ifadesine yer verdi.

GANALI ŞEF GÖZALTINA ALINDI

Smith, rekor denemesi için sponsoru olan Akra'daki Amadia Alışveriş Merkezi Spintex ile yaşadığı bir anlaşmazlık nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı. Sponsor, Smith’i sözde ödülün onaylanmasıyla ilgili yeni gelişmeler hakkında kendilerini bilgilendirmeyerek sözleşmeye dayalı bir anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

Henüz hakkında dava açılmayan Smith, suçlamalarla ilgili açıklama yapmadı.