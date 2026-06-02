Gül Çiftci'den mutlak butlan 'MYK'sine ilişkin açıklama:

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcıs Gül Çiftci, CHP’de olağanüstü kurultay sürecine ilişkin tartışmalara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Mutlak butlan kararıyla CHP'ye Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sine ilişkin değerlendirmede bulunan Çiftci, "Butlan ittifakı bugün açıkladığı MYK listesiyle Parti Meclisi’nin toplanmasını kendi eliyle acil ve zorunlu hale getirmiştir" dedi. Çiftci, bugün açıklanan MYK listesinin, CHP Tüzüğü gereğince Parti Meclisi’nin onayına sunulmak zorunda olduğunu kaydetti.

Çiftci, şu ifadeleri kullandı:

"Butlan ittifakı bugün açıkladığı MYK listesiyle Parti Meclisi’nin toplanmasını kendi eliyle acil ve zorunlu hale getirmiştir.

BAM 36. Hukuk Dairesi’nin hukuksuz kararında verilen tedbir, parti yönetimine ilişkindir. Kararın diğer bölümleri bakımından herhangi bir tedbir bulunmadığı gibi karar da kesinleşmiş değildir.

Bu nedenle tüzüğümüz 6 Eylül 2024 ve 28 Kasım 2025’te kabul edilen değişikliklerle yürürlüktedir.

Dolayısıyla bugün açıklanan MYK listesi, CHP Tüzüğü’nün emredici hükümlerine uygun şekilde Parti Meclisi’nin onayına sunulmak zorundadır.

Tüzüğümüzün 22/2. maddesi son derece nettir:

“Genel Sekreter ile genel başkan yardımcıları, Genel Başkanın önerisi üzerine Parti Meclisinin salt çoğunluğunun onayıyla göreve başlar.”

Dahası, halen yürürlükte bulunan ve iptal kararı kesinleşmemiş olan tüzüğümüze göre seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı da MYK’nın zorunlu unsuru arasındadır.

Parti Meclisi toplanmadan, Parti Meclisi iradesi alınmadan ve tüzüğün öngördüğü usuller işletilmeden oluşturulan bir MYK ve yapacağı her türlü işlem ve tasarruflar yok hükmündedir."