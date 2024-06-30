Gül ve Kurt’un açlık grevi 112. gününü geride bıraktı

HABER MERKEZİ

Erzurum Dumlu 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Alişan Gül ve Cemil Kurt ailelerine yakın bir cezaevine sevk edilmeleri talebiyle başlattıkları açlık grevinin 112’inci gününü geride bıraktı.

Gül’ün ablası Songül Emir, kardeşinin aşırı derecede zayıfladığı, yürürken denge sağlayamadığı ve durumunun kötü olduğunu belirtirken Gül’ün Erzurum’a Silivri’den sürgün edildiğini anımsattı.

Emir, “Hapishanedeki koşullar çok kötü, havalandırmalar çok küçük. Silivri’de havalandırma saatleri tam günken burada bir, bir buçuk saate düşürüldü. Kardeşimin talebi Marmara bölgesindeki

herhangi bir cezaevine nakil olmak. Bu ülkede suçlular ya ağır koşulları olmayan hapishanelerde ya da dışarıda kol gezerken, demokratik haklarını savunanlar ağır koşulları olan hapishanelere gönderiliyor” dedi.

Emir, kardeşi ve arkadaşlarının nakil olması için 255 gündür ölüm orucunda olan Nurettin Kaya’nın da durumunun ağırlaştığını; Kaya’nın arkadaşlarının nakil olmasıyla ölüm orucunu bırakacağı

söyledi. Emir son olarak şunları aktardı: “Ağırlaştırılmış müebbet almadığı halde sürgün edildi ve açlık grevine başladılar. Taleplerinin kabul edilmesini istiyorlar.”