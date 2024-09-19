Gülben Ergen'den Bakan Yılmaz Tunç'a: Açıklamayı bekliyoruz

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya paylaşımının altına yorum yaparak "Narin’in katilleri ve öldürülme sebebini toplum olarak, özellikle ebeveynler olarak öğrenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Cinayete ilişkin sorular ise hala yanıtlanmazken 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada cinayetin faili ve nedeni gizemi sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün gece yarısı sosyal medya hesabında, Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulduğunu duyuran bir mesaj yayınladı. Gülben Ergen, Bakan Tunç'a yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanım Narin’in katilleri ve öldürülme sebebini toplum olarak, özellikle ebeveynler olarak öğrenmek istiyoruz ve bir ay geçmesine rağmen sabırla bizlere yapacağınız açıklamayı bekliyoruz. Soruşturmanın selameti için olan yayın yasağı, gizlilik dönemi gibi hassas zaman dilimlerinin geçtiğini düşünüyoruz."