Gülben Ergen'den Erdoğan'ın Başdanışmanı'na 'edep' yanıtı

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifası sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine küfüt ettiğine yönelik açıklamalarının yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konuyla ilgili yorumda bulundu. Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde kendisini hedef alan Saral'ın "Siyaset edep işidir" açıklamasına yanıt verdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Saral, "Siyaset, edep ve seviye işidir" dedi. Saral, şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset, edep ve seviye işidir. Millete hizmet iddiasında bulunan birinin, muhatabına küfür ve hakaretle saldırması; bulunduğu makamın ağırlığını taşıyamadığının açık göstergesidir. Sayın Özgür Özel’in Mesut Özarslan’a yönelik sarf ettiği çirkin ve yakışıksız sözler, siyaseti polemik ve seviyesizlik bataklığına çekme gayretinden başka bir şey değildir.

Bizim medeniyetimizde söz, namustur. Ağızdan çıkan kelam, insanın aynasıdır.

Unutulmasın ki üslubu beyan, aynıyla insan…

Kullandığınız dil, kim olduğunuzu, neyi temsil ettiğinizi ve hangi zihniyeti taşıdığınızı apaçık ortaya koyar."

Siyaset, edep ve seviye işidir. Millete hizmet iddiasında bulunan birinin, muhatabına küfür ve hakaretle saldırması; bulunduğu makamın ağırlığını taşıyamadığının açık göstergesidir. Sayın Özgür Özel’in Mesut Özarslan’a yönelik sarf ettiği çirkin ve yakışıksız sözler, siyaseti… — Oktay SARAL (@oktay_saral) February 9, 2026

GÜLBEN ERGEN'DEN SARAL'A YANIT

Geçtiğimiz günlerde Gülben Ergen'e Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) projesi olan "Ailem" dizisinde rol verilmesi nedeniyle MEB'i eleştiren Oktay Saral'ın "edep" açıklamasına Ergen'den yanıt geldi. Saral'ın paylaşımının altına yanıt yazan Ergen, "Edep üç oğlu olan bir anneyi, kutsal değerler üzerinden aşağılamayı, halkı kin ve nefrete sürükleyen mesajlar vermeyi kapsıyor mu?" dedi.

Edep üç oğlu olan bir anneyi, kutsal değerler üzerinden aşağılamayı,halkı kin ve nefrete sürükleyen mesajlar vermeyi kapsıyor mu? — Gülben Ergen (@gulbenergen) February 9, 2026

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Bakanlığın projesi olan "Ailem" adlı dizide yer alan ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte fotoğrafı paylaşılan Gülben Ergen’i hedef almıştı. Saral, şu ifadeleri kullanmıştı:

““Ailem” gibi toplumun en hassas değerlerinden birini merkeze alan bir projede yer alan isimler, sadece sanatçı kimliğiyle değil; geçmiş söylemleri, duruşları ve topluma verdikleri mesajlarla da değerlendirilir.

Gülben Ergen’in yıllardır kamuoyunda tartışma oluşturan çıkışları ve zaman zaman aile kavramına dair ortaya koyduğu yaklaşımlar düşünüldüğünde, böylesine değer temelli bir projede yer alması elbette soru işaretlerini beraberinde getirirken halk nezdinde de tepki uyandırmaktadır.

Aile, bu milletin kırmızı çizgisidir! Bu çizginin temsil edildiği projelerde rol alan isimlerin; toplumun hassasiyetlerini gözeten, örnek teşkil eden bir duruş sergilemesi beklenir.

Popülerlik ya da ekran başarısı, aile müessesesinin temsilinde asla yeterli ölçü olamaz!

Milletimiz, aileyi anlatan projelerde sadece oyunculuk değil; samimiyet, değer bağlılığı ve toplumsal sorumluluk görmek ister.”