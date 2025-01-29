Gülben Ergen'in ifade vereceği tarih netleşti

Şarkıcı Gülben Ergen, Tekirdağ'da cinsel istismara maruz bırakılması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle yarın ifade vereceğini açıkladı.

Sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Ergen, "'İnsan suretinde yaratıklar' ifadesini kullandığım ve herkes gibi öfkemi belirttiğim için savcılığa ifade vermeye gideceğim" diye yazdı.

27 Ocak'ta ifadeye çağrıldığını şöyle duyurmuştu: "Konu ne bilin bakalım. 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!"