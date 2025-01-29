Gülben Ergen'in ifade vereceği tarih netleşti
Gülben Ergen, Tekirdağ'da istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren Sıla bebek hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle şikâyet edildi. Ergen, bu konuda yarın ifade vereceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Şarkıcı Gülben Ergen, Tekirdağ'da cinsel istismara maruz bırakılması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle yarın ifade vereceğini açıkladı.
Sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Ergen, "'İnsan suretinde yaratıklar' ifadesini kullandığım ve herkes gibi öfkemi belirttiğim için savcılığa ifade vermeye gideceğim" diye yazdı.
27 Ocak'ta ifadeye çağrıldığını şöyle duyurmuştu: "Konu ne bilin bakalım. 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!"