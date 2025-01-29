Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gülben Ergen'in ifade vereceği tarih netleşti

Gülben Ergen, Tekirdağ'da istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren Sıla bebek hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle şikâyet edildi. Ergen, bu konuda yarın ifade vereceğini duyurdu.

Güncel
  • 29.01.2025 16:43
  • Giriş: 29.01.2025 16:43
  • Güncelleme: 29.01.2025 16:51
Kaynak: Haber Merkezi
Gülben Ergen'in ifade vereceği tarih netleşti
Fotoğraf: İHA

Şarkıcı Gülben Ergen, Tekirdağ'da cinsel istismara maruz bırakılması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle yarın ifade vereceğini açıkladı.

Sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Ergen, "'İnsan suretinde yaratıklar' ifadesini kullandığım ve herkes gibi öfkemi belirttiğim için savcılığa ifade vermeye gideceğim" diye yazdı.

27 Ocak'ta ifadeye çağrıldığını şöyle duyurmuştu: "Konu ne bilin bakalım. 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!"

BirGün'e Abone Ol