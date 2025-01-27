Gülben Ergen savcılığa çağrıldı: Sıla Bebek paylaşımı nedeniyle ifade verecek

Sanatçı Gülben Ergen, Tekirdağ'da cinsel istismara maruz bırakılması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Ergen sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılıktan evime, attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş" diye yazdı.

Gülben Ergen şu açıklamayı yaptı:

"Konu ne bilin bakalım. 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!"