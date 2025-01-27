Gülben Ergen savcılığa çağrıldı: Sıla Bebek paylaşımı nedeniyle ifade verecek
Sanatçı Gülben Ergen, Tekirdağ'da istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren Sıla bebek hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle şikâyet edildi. Ergen, bu konuda ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.
Sanatçı Gülben Ergen, Tekirdağ'da cinsel istismara maruz bırakılması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldığını açıkladı.
Ergen sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılıktan evime, attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş" diye yazdı.
Gülben Ergen şu açıklamayı yaptı:
"Konu ne bilin bakalım. 2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikâyet varmış. Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe... Gideceğim elbette savcılığa!"
Savcılıktan evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş.— Gülben Ergen (@gulbenergen) January 27, 2025
Konu ne bilin bakalım.
2 yaşında istismardan hastanede can veren #SılaBebek
Hakkımda şikayet varmış:)
Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe…
Gideceğim elbette savcılığa!! pic.twitter.com/J0nx7e7Oc5