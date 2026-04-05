Gülden Coni için adalet yürüyüşü: 'Güldenim rahat uyu, adalet yerini buldu' demek isterdim

Edirne'de geçen yıl bugün 30 bıçak darbesiyle öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni için adalet yürüyüşü düzenlendi. Gülden Coni'nin ablası Nuran Alüzrek, "Bugün ben Gülden’in mezarına gidip ona şunu söylemek isterdim: ‘Güldenim rahat uyu, adalet yerini buldu. Bunu yapan kişi en ağır cezayı aldı'. Ama bunu söyleyemiyorum çünkü geldiğimiz noktada bir hayat toprağın altında kalırken onu hayattan koparan kişi tam tamına 5 sene sonra elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıkacak" dedi.

Eski Cami önünde toplanan Coni'nin ailesi ve sevenleri Saraçlar Caddesi PTT önüne kadar yürüdü.

Gülden Coni'nin ablası Nuran Alüzrek, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Sadece bir insan ölmedi. O gün bir ev sustu. Bir anne çöktü, bir baba yarım kaldı. O gün bizim hayatımız durdu. Ama dünya dönmeye devam etti. Bizim için en ağır gelen bu oldu. Hayatın durduğu yerde hayatın devam ediyor olması. Bugün ben Gülden’in mezarına gidip ona şunu söylemek isterdim: ‘Gülden’im rahat uyu, adalet yerini buldu. Bunu yapan kişi en ağır cezayı aldı. Ama bunu söyleyemiyorum. Söyleyemiyorum çünkü geldiğimiz noktada bir hayat toprağın altında kalırken onu hayattan koparan kişi tam tamına 5 sene sonra elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıkacak. Benim kardeşim bir istatistik değil, benim kardeşim bir haber başlığı değil, benim kardeşim yarım bırakılmış bir hayattır. Yarım bırakılmış hayallerdir. Yarım bırakılmış bir ömürdür. Bir yıldır bu yarım kalan hayatın hesabını sormaya çalışıyoruz.”

Basın açıklamasının ardından Coni'nin ruhuna dua okundu.

NE OLMUŞTU?

Gülden Coni, 5 Nisan 2025'te kendi yaşındaki E.A'nın 30 bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetmişti. E.A, yargılama sonucunda 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak hükmün istinaf aşamasında bozulmasının ardından tekrar görülen davada cezası 19 yıl olarak belirlenmişti.