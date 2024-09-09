Güldür Güldür Show'da ayrılık: Yeni sezonda olmayacak

Show TV ekranlarında yayımlanan Güldür Güldür Show programında bir ayrlık haberi geldi.

Yapımını BKM'nin üstlendiği programın sunuculuğunu Ali Sunal'ın yaptığını Güldürü Güldür Show ekibinde yer alan Alper Kul, Instagram hesabından yeni sen sezona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, yeni sezonda yer almayacağını duyuran Kul, yeni sezon oyuncularının yer aldığı bir görüntüye yer verdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kul, görüntüye ilişkin "Canlarım benim. Alkışınız, eğlenceniz bol olsun. Turneler kolay geçsin, anılar efsanevi olsun" ifadelerine yer verdi.

"Ben bu sezon Güldür Güldür ailemle birlikte ekranlarınızda olmayacağım" diyen Kul, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Affınıza sığınarak, bu seneyi pas geçiyorum. Tüm ekibimi ve izleyicilerimizi hasretle, sevgiyle ve hürmetle kucaklıyorum."