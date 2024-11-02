Gülen görse omzunuzdan öper

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına tepkiler giderek büyürken CHP sürece ilişkin yol haritasını belirlemek üzere düzenlediği toplantılara devam ediyor.

İstanbul’da dün düzenlenen 3 günlük kampın 2’nci günündeki toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik, CHP’li milletvekilleri ve partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Özgür Çelik’in ardından Ekrem İmamoğlu kürsüye çakarak partililere seslendi.

Ekrem İmamoğlu, “Nereye gitsem ekonomiden sağlığa, adaletten eğitime her alanda bir çöküş tablosuyla karşı karşıyayız. Herkes sorunlarını ifade ederken, sorunlarının sebebini de çok iyi biliyor. Kimin, hangi uygulamaların ülkemizi böylesi bir sürece taşıdığını çok net ifade ediyorlar. CHP'liler olarak bize sorumluluğumuzu hatırlatıyorlar” dedi.

YARGI TACİZİ BAŞLATTILAR

İmamoğlu, Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yaptıkları konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kendisine ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını da sert sözlerle eleştirdi.

İmamoğlu “İktidarlarının devamını her geçen gün başka başka kumpaslar kurarak, sağlamaya gayret ediyorlar. Yeni bir yargı tacizini de taze taze bize yaşattılar. Esenyurt Meydanı’ndaki haklı sözlerimiz, ifadelerimiz ve hatırlatmalarımıza sayın Cumhurbaşkanı kızmış. Hemen avukatına talimat vermiş bana ve Sayın Genel Başkanımıza 1’er milyon liralık tazminat davası açmış. 65 yaşına gelmiş, 40 yılını yaklaşık Türkiye'nin bilim dünyasına ayırmış, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in kişilik haklarını ayaklar altına alırlarken, bizim onlara sorduğumuz gerçek ve kanıtlı sorularımızı kişilik haklarını saldırı olarak görmüşler. Neymiş kamuoyu önünde küçük düşmüş. Bizim ne kişilerle ne de kişilikleriyle meselemiz olmaz. Ta ki kişilikleri memlekete zarar verir hale gelene kadar. Bizi, cumhuriyetin var oluş sebeplerini yerle bir ederek, milletimizi ülkemizi devletimizi dünyaya sefil ve rezil ederlerken, bunları yaptıkları an tam da bu noktada gereken sözü söylemeyi, gereken soruyu sormayı asla geride bırakmayız. Açıkçası benim konuşmam tam da bu eksendeydi. Bu dava haklılığımızın vesikasıdır” dedi.

DAHA DÜN KOL KOLAYDIN!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarına da değinen İmamoğlu, “İçleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında demiş ki, ‘Şehrin emini terör yandaşı olamaz...’ Ne kadar uydurma, safsata, bir kısım cümleleri içeren iddianameyi okuduğumda yere fırlattım. Utanç duydum. 10 yıl önceki telefon görüşmesiyle birini terörist ilan eden anlayış, işte o itham açıkçası dün o sözü söyleyen İçişleri Bakanı’nı bumerang gibi döner vurur! Hatırlatmak isterim. 10 yıl önce Fethullah Gülen'e nasıl övgüler düzdüğünü hatırlatayım. 10 yıl önce ‘Türkiye'de Türkçe Olimpiyatları geldiği noktayla maşallahı hak ediyor’ diyen sensin. Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür eden İçişleri Bakanı olan zat sensin. Sponsor katkısı sağlayan da sensin. 10 yıl önce yani terör örgütüyle kol kola olan sensin. Ne diyelim şimdi? Dönüp senin söylediğin sözleri sana mı ifade edelim? ‘Sureti haktan görünüp, diğer taraftan zikriyle fikriyle terör örgütüyle bir olunmaz’ deyip sana mı hatırlatalım? İçişleri Bakanı terör yandaşı olamaz mı diyelim? Bu nasıl olur? Hoşunuza gitti mi sayın İçişleri Bakanı?” diye sordu.

"ADALETİN BOYNUNU KESEN GÜRLEK"

İmamoğlu’nun ardından Özgür Özel kürsüye çıktı. Özel, Özer’in tutuklanmasına ve yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Özel, "Sabah 5'te adamın eşiyle kaldığı odaya dalıp kadını ittiriyorlar 'Biz uyandırırız' diye. Bu tavır sadece canlı bomba olması durumunda yapılır. Fethullah Gülen hayatta olsa gelir omzunuzdan öper. 'Biz bile bu kadarını yapmadık' der" diye konuştu.

Erdoğan'ın kendisine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açtığı tazminat davasını da değerlendiren Özel, "Dün 1 milyondu bugün açsınlar 10 milyonluk tazminat davası umurumuzda değil vız gelir tırıs gider" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a AKP iktidarının birçok siyasi davasını gören Akın Gürlek üzerinden seslenen Özel, şöyle devam etti:

"Barış Pehlivan'ı, Barış Terkoğlu'nu, Murat Ağırel'i, Merdan Yanardağ'ı koydun. Orada şimdi Can Atalay'ı, Osman Kavala'yı, Tayfun Kahraman'ı haksız yere hukuksuz yere tutuyorsun. Şimdi bunu yapınca millet bunlar 'terörist' mi diyecek. Sen İlker Başbuğ'a terör örgütü başı demiş adamsın. Şimdi de başka Zekeriya Öz bulmuşsun, aynı oyunu çeviriyorsun. Akın Gürlek, seyyar giyotin, adaletin boynunu kesendir. Canan Kaftancıoğlu'na yasak getiren Akın Gürlek, Hrant Dink davası Akın Gürlek, Sırrı Süreyya davası Akın Gürlek. Hepsi başka mahkemede davalar. Hepsinde bunu koşturuyorlar. Hadi Ankara'da yasak getir Akın, İstanbul'a koş katliam yapacaksın Akın."

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.