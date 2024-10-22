Gülen öldü, fikirleri bu rejimde yaşıyor

Politika Servisi

ABD emperyalizminin güdümünde devleti ve toplumu gericileştirmek amacıyla faaliyet gösteren Fethullahçı yapılanmanın lideri Fethullah Gülen, 1999 yılında kaçtığı ABD’de 83 yaşında öldü. Fethullahçı çetenin lideri Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı. Gülen’e yakın yayın organı Herkül’ün paylaşımında, Gülen’in öldüğü ve cenaze bilgilerinin sonra paylaşılacağı ifade edildi. Emperyalizmin kullandığı bir aygıt olan Gülenci yapılanma, AKP iktidarının eski ortağıydı. Ölmeden 10 yıl öncesine kadar AKP yetkilileri başta olmak üzere Türk sağı tarafından "hoca efendi" olarak anılan Gülen, emperyalistler eliyle beslenip büyütülerek siyasal İslamcılığın adeta vücut bulmuş haline dönüştü.

Erzurum’da vaazlar vererek başladığı siyasi çalışmaları, soğuk savaş döneminde komünizmle mücadelede öne çıktı. 12 Eylül ve 28 Şubat darbelerinde kendisine dokunulmayan Gülen kısa sürede gücüne güç katmayı başardı. Sızıntı Dergisi, Samanyolu TV’si, Zaman gazetesi ve pek çok yayın organıyla medyayı ele geçirdi. 2010 Referandumu ile birlikte yargı başta olmak üzere devletin kritik noktalarına sızdı. AKP ile kurulan ortaklık örgütü dokunulmaz hale getirdi. Ekonomik ağlar kuran örgüt toplumu gericileştirme, emperyalizme bağımlı hale getirme, yargıdan eğitime, sağlıktan bürokrasiye, polis teşkilatından askeriyeye dek devletin tüm aygıtlarını ele geçirip dönüştürme işlevini yerine getirdi.

Türkçe Olimpiyatları’nın yapıldığı süreçte Recep Tayyip Erdoğan, “bu hasretlik bitsin diyerek” ABD’den “geri dön” çağrısı yaptı. Örgüt, uzunca süre ortaklık yaptığı AKP ile ters düşüne dek sahip olduğu ekonomik, siyasi ve bürokratik ilişkiler nedeniyle dokunulmaz hale gelmişti. AKP ile kurulan ortaklık bozulunca örgüt 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminde bulundu. Erdoğan’ın darbe girişiminin ardından dile getirdiği “kandırıldık” ve “ne istediniz de vermedik” sözleri bir itiraf niteliğindeydi.

İktidar, 15 Temmuz’un ardından Fethullahçılardan boşalan yerleri bugün başka tarikatlarla doldurmaya devam ediyor. Ülkeyi emperyalistlerin maşası yapan, itiraz edenlerin başına kumpaslar ören, yargının hiçe sayıldığı, devleti kılcal damarlarına dek ele geçiren bugünkü başkanlık sistemi ve tek adam rejiminin temelleri bu karanlık yapının içinde atıldı. Fethullah Gülen ölse de yaratmak istediği gerici toplum yapısı iktidar ve diğer cemaatler eliyle hayata geçirilmek isteniyor.

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YANDAŞLAR GEÇMİŞİ UNUTTU

Fethullah Gülen’in ölümünün ardından geçmişte bir dönem cemaati savunan, Gülen’e geri dön çağrısı yapan, Türkçe Olimpiyatları’nda boy gösteren, Gülen’den “hoca efendi” diye bahseden yandaşların paylaşımları sosyal medyada dalga konusu oldu. Eski Zaman Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce’den ABD’deki Pensilvanya eyaleti tabelası önünde pozlar veren Cem Küçük’e dek pek çok yandaş, sosyal medya hesabından Fethullah Gülen ve cemaatini lanetleyen paylaşımlar yaptı. Yeni Akit ve Yeni Şafak gibi pek çok yandaş gazeteye de bir dönem attıkları “CHP’den Gülen’i bitirin önergesi” “Gülen’i AK Parti kurtardı” şeklindeki manşetler hatırlatıldı. Öte yandan o dönem Gülen’e övgüler düzme yarışına giren birçok isim bugün rejimin bir parçası. AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’dan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin’e Binali Yıldırım’dan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye, Bülent Arınç’tan Hüseyin Çelik’e iktidar sahipleri ve yandaşları o dönem ‘Gel de bu hasret bitsin’ diyerek Gülen’i Türkiye’ye çağıran Erdoğan’ın arkasına dizilmişti. Gülen’in rahatsızlığı nedeniyle kendisini arayan ve ziyaret eden isimlere dair teşekkür ilanı da yıllarca tartışıldı. Teşekkür listesinde çeşitli sermaye gruplarından, rektörlere, milletvekillerinden medya sektörüne onlarca isim yer aldı. Listede dönemin BDP İstanbul Milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder de yer aldı.

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BU REJİME SON VERİLMELİ

Gülen’in ölümüne ilişkin SOL Parti’den yapılan açıklamada, “Gülen, doğduğu topraklarda öldü! CIA bürolarında eğitildi. Sonrasında madalyonunun iki yüzü olarak AKP ile birlikte yürüdüler. BOP’un iki aktörü olarak, Cumhuriyet’in ilerici birikimlerini yıkma görevini üstlendiler. Amerikan destekli kirli operasyonlarla başardılar da. 2010 referandumu ile yargı üzerinden ülkeyi dizayn ettiler. İktidarı tamamıyla ele geçerdiler. Sonra da koltuğu paylaşamayıp, ülkeyi kanlı bir darbe girişimine kadar sürüklediler. Tek adam rejimine geçiş bu OHAL ve baskı koşullarında gerçekleşti. Şimdilerde ardından küfürle anılan F. Gülen ve Gülencilikle hesaplaşmak birlikte kurdukları tek adam rejimine son vermekten ayrı bir şey değil” denildi. Türkiye Komünist Partisi de Gülen’in halka hesap vermeden öldüğünü hatırlatıldı.