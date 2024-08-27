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Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi.

Güncel
  • 27.08.2024 17:18
  • Giriş: 27.08.2024 17:18
  • Güncelleme: 27.08.2024 17:22
Kaynak: Haber Merkezi
Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü
Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı (X)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güler'in veda ziyaretleri gerçekleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul ettiği belirtildi.

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