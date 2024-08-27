Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güler'in veda ziyaretleri gerçekleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul ettiği belirtildi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, veda ziyaretleri gerçekleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/bTuzji8a3X— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2024