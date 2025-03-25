Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyor

Sabancı Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul ile birlikte görevini bırakacağını duyurdu.

2004 yılında Sakıp Sabancı’nın ölümünün ardından bu göreve gelen Güler Sabancı, genel kurul sonrası yönetim kurulundan ayrılacak.

YENİ BAŞKAN ADAYI: HAYRİ ÇULHACI

Holding tarafından yapılan açıklamada, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, halen yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı’nın getirilmesinin planlandığı bildirildi.

Güler Sabancı’nın Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüreceği belirtildi.

“TOPLULUĞUMUZU HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİK”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler Sabancı, topluluklarının, güçlü finansal yapısı, yeniliğe ve teknolojiye açık kültürü, üstün insan kaynakları, kurumsallaşmada öncü yönetim sistemleri ve iş ahlakıyla yeni döneme hazır olduğunu belirtti.

Sabancı, başta Sakıp Sabancı olmak üzere Sabancı kardeşler ile başlayan 47 yıllık çalışma hayatı için, miras bırakan, hayatta olan ve olmayan tüm büyüklerini minnet ve şükranla andığını aktararak, şunları kaydetti:

"21 yılı Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yönetim ekibimiz ve Sabancılı çalışma arkadaşlarımla, hep beraber topluluğumuzu ülkemizde ve yurt dışında önemli bir seviyeye getirmiş, birçok görevi başarıyla tamamlamış ve topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum."

Sabancı Holding'in yeni Yönetim Kurulu, 27 Mart'ta düzenlenecek genel kurulda seçilecek. Yeni yönetim kurulunun görev dağılımı kapsamında, başkanlık görevine, hala Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı'nın önerilmesi planlanıyor.

Hayri Çulhacı 35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda bulunmakta olup, Sabancı Holding'de Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Sabancı Holding ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.