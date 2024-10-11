Güler Sabancı: Türkiye ekonomisi parlak geleceğe ilerliyor

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı,e konomiye ilişkin aldığı kararlar ve TL'deki değer kaybının hızlanması nedeniyle tepki çeken dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki övgü dolu sözlerinden yıllar sonra şimdi de mevcut ekonomi yönetimini övdü.

Türkiye ekonomisinin parlak bir geleceğe doğru ilerlediğine inandığını kaydeden Sabancı, Türkiye'nin potansiyeline olan güvenlerinin artarak devam ettiğini söyledi.

Sabancı Topluluğu, 2024-2029 arasını kapsayan 5 yıllık yol haritasını Londra'da düzenlenen konferansta yabancı yatırımcılarla paylaştı.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre Sermaye Piyasaları Günü başlığı altında gerçekleştirilen konferansa dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından 100'ün üzerinde temsilci katıldı.

"ENFLASYONU BİRİNCİL ÖNCELİK OLMASINDAN MEMNUNUZ"

Burada katılımcılara hitap eden Güler Sabancı, Türkiye ekonomisine ve geleceğine "güven duyduğunu" söyledi.

Sabancı, "Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip, güçlü bir amaca hizmet eden bir topluluğuz. Kurulduğumuz günden bu yana insan kaynağının en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz. Nitelikli insan kaynağımız ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımız, Sabancı'nın yüzyıllık mirasının ve geleceğinin temel taşlarıdır. Ülke olarak zorlu bir dönemi geride bırakırken, atılan doğru adımlarla birlikte Türkiye ekonomisinin parlak bir geleceğe doğru ilerlediğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin potansiyeline olan güvenlerinin artarak devam ettiğini söyleyen Sabancı, ekonomi yönetimi tarafından enflasyonun birincil öncelik olarak ele alınmasının iş dünyası olarak kendilerini de "son derece memnun ettiğini" kaydetti.

BERAT ALBAYRAK'I ÖVMÜŞTÜ

2018 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında "Türkiye'nin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. O söylediğini yapan bir kişidir" yorumunu yapan Sabancı, şunları söylemişti:

''Sayın Bakanımızı Enerji Bakanlığı'ndan tanırız. Söylediğini yapan bir kişidir. Gerçekleştirmiş ve başarılı bir bakanlık yapmıştır. Bugünde bize orta ve uzun vadede yeni dönemin dönüşüm döneminin neler yapılacağının ana hatlarını verdi. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Eylül başında orta vadeli program çıktığında hepimiz daha fazla detaya sahip olacağız. Ancak duyduğumuz orta ve uzun vadeli planın ön hatları bakanımızın geçmişini de bildiğim için tek tek uygulanacağına ve Türkiye'nin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır.''

Berat Albayrak, 2018-2020 yılları arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini yürütmüştü. Görevde olduğu dönemde aldığı kararlarla eleştirilen ve TL'de yaşanan değer kaybının hızlanmasıyla tepki çeken Albayrak, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti.