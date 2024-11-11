Güler’in yüzleşme filmi Torino’da gösterilecek

Kültür Sanat Servisi

Onur Güler’in yazıp yönettiği, Aslıhan Kapanşahin, Nilperi Şahinkaya ve Ersin Arıcı’nın başrollerini paylaştığı "Hangi Gece Büyüdüysem" filmi, Uluslararası prömiyerini Avrupa’nın önde gelen film festivallerinden 42. Torino Film Festivali’nde yapacak. Film, Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda yer alan ödüller için yarışacak.

Festivale, Türkiye’den katılan tek film olan "Hangi Gece Büyüdüysem"in yapımcılığını Rıfat Erkek ve Onur Güler, ortak yapımcılığını ise Simay Antep üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Aslıhan Kapanşahin, Nilperi Şahinkaya, Ersin Arıcı ve Şükran Aktı’nın bulunduğu filmin görüntü yönetmenliğini Orçun Özkılınç, sanat yönetmenliğini ise Güzin Erkaymaz üstleniyor. Filmde, hamileliğini gizleyerek bebeğini çocuk sahibi olamayan bir çifte vermek isteyen lise öğrencisi Mira’nın doğum sırasında beklenmedik olaylarla yüzleşmesini konu alıyor.