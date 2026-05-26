Gülhane'de bir binada yangın çıkmıştı: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın seferleri normale döndü

Metro İstanbul, Fatih'te bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi. Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gülhane bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" bilgilerine yer verildi.

Bir süre sonra yapılan açıklamada ise T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Gülhane bölgesindeki 3 katlı binanın girişinde bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü öğrenildi