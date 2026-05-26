Gülhane'de bir binada yangın çıkmıştı: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın seferleri normale döndü

Gülhane bölgesine bir binada çıkan yangından dolayı T1 Tramvay Hattı'nda sefer düzenlemesi yapıldı. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında çalıştı. Gülhane bölgesindeki 3 katlı binanın girişinde bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü öğrenildi.

Yurt
  26.05.2026 22:50
  Giriş: 26.05.2026 22:50
  Güncelleme: 26.05.2026 23:39
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA
Metro İstanbul, Fatih'te bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi. Yangının söndürülmesinin ardından seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gülhane bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" bilgilerine yer verildi.

Bir süre sonra yapılan açıklamada ise T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Gülhane bölgesindeki 3 katlı binanın girişinde bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü öğrenildi

